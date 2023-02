Pour être tendance cet hiver et le rester à l’approche du printemps, il vous faudra ajouter un petit peu de couleur à votre dressing. Pour ce faire, vous pourrez compter sur ce superbe pantalon Kiabi.

En ce qui nous concerne, il est déjà sur notre wish list et ne devrait pas tarder à rejoindre la vôtre !

Ce pantalon Kiabi coloré va bientôt rejoindre votre dressing

Pour être tendance, vous devrez miser sur les couleurs vives

Si vous avez envie de suivre les tendances mode de l’hiver, vous devrez arrêter de toujours porter du noir et du gris. En effet, les couleurs vives seront très prisées tout au long de la saison. Parmi ces dernières, vous pourrez opter pour du violet, du fuchsia ou encore du vert sapin et du bleu électrique.

D’ailleurs, ces teintes seront également en vogue au printemps prochain. Pour accueillir les beaux jours comme il se doit, vois devrez laisser votre manteau noir au placard et vous décidez pour une veste flashy !

Ce pantalon Kiabi fera bientôt partie de vos indispensables mode

Même si vous n’avez pas forcément l’habitude de porter des couleurs vives, ce pantalon Kiabi va vous faire changer d’avis. Ainsi, ce dernier affiche un coloris vert profond qui reste tout de même très élégant. Sa coupe est aussi super tendance. En effet, il s’agit d’un pantalon tailleur qui, comme le jean Mango, va envahir nos dressings cet hiver.

Avec sa taille haute, il aura un effet ventre plat qui devrait beaucoup vous plaire. C’est un pantalon qui sera adapté à toutes les morphologies. De plus, son petit prix est un atout non négligeable. Vous n’avez plus aucune raison de ne pas vous faire plaisir avec ce pantalon Kiabi !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kiabi (@kiabi_official)

Porter ce pantalon coloré sans faire de faute de goût

Quand on commence à porter des tenues colorées, il faut faire attention à l’harmonie des couleurs. Il est alors conseillé de ne pas porter plus de trois teintes différentes dans la même tenue. Cela devrait vous aider à vous y retrouver. Pour ce qui est de ce pantalon Kiabi, plusieurs solutions s’offrent à vous.

Ainsi, vous pourrez le porter avec un pull noir très simple ou une chemise Zara pour un look sobre et élégant. Vous pourrez également choisir une couleur qui se marie bien avec le vert comme le jaune moutarde ou encore de l’orangé. A vous de voir en fonction de votre style vestimentaire !