Si le jean est un indémodable, il n’est pas toujours facile de trouver le modèle idéal. Nous avons pourtant réussi à trouver le jean Mango dont vous ne pourrez plus vous passer.

A la fois tendance et confortable, vous aurez envie de le mettre tous les jours !

Ce jean Mango est notre tout nouvel indispensable mode

Les coupes et les modèles à privilégier cette année

Si le pantalon cargo sera très à la mode cette année, le jean ne va pas lui céder sa place si facilement. Ne vous en faites pas, ce dernier sera toujours aussi tendance. Vous devrez seulement faire attention aux modèles que vous allez porter. Ainsi, pour être stylée, vous pourrez compter sur le jean évasé qui sera toujours le modèle préféré des fashionistas.

C’est bien simple, pour ne pas vous tromper, choisissez un pantalon avec des jambes larges. Si vous avez envie d’affiner votre ventre, la coupe taille haute sera votre meilleure alliée. Mais, la coupe taille basse va peu à peu revenir dans nos dressings, en particulier au printemps.

Ce jean Mango est celui que vous devez absolument vous offrir

Vous avez envie de vous offrir un nouveau jean mais vous ne savez pas lequel choisir. Dans ce cas, vous pourrez vous décider pour ce superbe jean Mango. Il s’agit d’un pantalon évasé dans lequel vous serez très à l’aise. Cette coupe est idéale pour allonger votre silhouette sans avoir besoin de faire de régime. Ce jean affiche également une taille haute pour plus de confort.

Pour plus d’originalité, ce dernier possède une petite ouverture au niveau de la cheville. Une petite touche supplémentaire qui va apporter du style à votre tenue. D’ailleurs, vous avez beaucoup de chance. En effet, ce jean est disponible à un prix tout à fait accessible. Une raison de plus de vous faire plaisir sans attendre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)

Comment porter ce jean au quotidien et rester élégante ?

Il ne vous reste plus qu’à accessoiriser votre nouveau jean Mango. Vous n’aurez que l’embarras du choix. En effet, c’est un pantalon que vous pourrez porter en toutes occasions. Pour vous rendre au bureau, nous vous conseillons de le mettre avec cette chemise Zara.

Cela vous permettra de rester élégante et sophistiquée, même avec un jean. Si vous avez envie d’un look un petit peu plus décontracté, vous pourrez mettre ce jean avec un sweat et cette veste Promod réversible.