Si vous avez envie d’aller faire un petit peu de shopping, vous ne pourrez pas passer à côté de cette chemise Zara. Il s’agit de la pièce mode que vous devrez vous offrir sans hésiter une seule seconde.

Tendance et très stylée, toutes les fashionistas vont la porter dans les prochaines semaines !

Cette magnifique chemise Zara que vous n’allez plus quitter

La tendance sera aux chemises courtes cet hiver

La chemise est le vêtement idéal pour donner un petit côté élégant et sophistiqué à votre tenue. Seulement, vous ne devrez pas tomber dans un look trop strict pour autant. Cet hiver, ce sont les chemises courtes qui seront très à la mode. Avec les pulls et les tee shirts, ce sont donc les chemises qui passent au crop.

Pour être stylée, votre chemise ne devra pas seulement être courte. Vous devrez également vous tourner vers un modèle ample et oversize. De cette façon, vous serez certaine d’être à la pointe des tendances !

Adoptez cette superbe chemise Zara sans attendre

Vous savez désormais que la chemise se porte plutôt courte et ample cette saison. Si vous n’avez pas ça dans votre garde robe, ce n’est pas très grave. Ainsi, nous avons trouvé la chemise parfaite pour vous. Il s’agit alors d’un modèle de la marque Zara. Cette chemise va vous arriver juste au dessus de votre nombril. Elle possède également une forme fluide et large.

Cette dernière remplit tous les critères que vous recherchez ! Avec son coloris blanc et ses rayures, cela reste tout de même un vêtement assez élégant. Ainsi, il est possible de suivre la tendance du crop tout en arborant un look sophistiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ZARA Official (@zara)

Nos idées de tenues pour être tendance avec votre nouvelle chemise

Maintenant que vous avez trouvé la chemise parfaite, il ne vous reste plus qu’à l’accessoiriser. Ne vous en faites pas, cela ne va pas être très compliqué. Ainsi, pour un look de tous les jours, nous vous conseillons de porter cette chemise Zara avec un pantalon cargo Bershka ou un jean adapté à votre morphologie.

Vous pourrez ajouter un blazer noir et des bottines pour plus d’élégance. Si vous souhaitez une tenue plus travaillée, vous pourrez porter cette chemise avec une jupe crayon noire pare exemple et des escarpins. Il s’agit alors d’un look que vous pourrez parfaitement porter pour aller travailler. C’est une chemise que vous pourrez même continuer à porter au début du printemps !