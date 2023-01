Le jeans pour femmes reste incontestablement le vêtement le plus incontournable de toute penderie. Aujourd’hui, les jeans sont disponibles dans une grande variété de coupes, de styles et de tailles.

Ne connaissant pas leur morphologie, certaines femmes ont du mal à en choisir un qui convienne vraiment à leur silhouette.

Si vous êtes dans la même situation, ce guide vous aidera à mieux choisir des jeans pour femmes selon la morphologie.

Jeans pour femmes selon la morphologie en A

Les femmes ayant une silhouette en A ont un haut de corps plus petit, des hanches larges et un derrière prononcé. Cette silhouette est la plus répandue dans le monde.

Alors, celles-ci ont tout intérêt à porter des coupes décontractées qui détournent l’attention de leurs lourdes fesses. Ces quelques jeans pour l’hiver peuvent aider à créer un look équilibré pendant que le froid bat son plein.

En outre, les femmes possédant une morphologie en A peuvent miser sur les jeans bootcut, flare et straight. En effet, ces diverses coupes de jean leur iront merveilleusement bien. Parlant du jean bootcut, cette coupe présente une forme évasée. Il vient équilibrer vos hanches et donner de l’allure à votre silhouette.

Pour ce qui est du jean straight, ce vêtement fluidifie sans pour autant souligner les différences entre les parties larges et étroites de votre corps. Toutefois, la coupe boyfriend portée avec un blazer peut également vous convenir.

Jeans pour femmes selon la morphologie en V

Les femmes ayant une poitrine plus large mais une taille et des hanches plus petites ont une silhouette en V. La plupart ont également des jambes fines.

En raison de leur taille définie, elles peuvent facilement porter presque tous les styles de jeans. Cependant, les jeans évasés ou de coupe régulière sont parfaits pour créer l’illusion de jambes toniques et offrir un look équilibré.

Par ailleurs, les coupes bootcut, boyfriend, slim ou flare sont également de meilleurs choix. La coupe slim reste un très bon basique. Sa forme ajustée est parfaite pour mettre en valeur une silhouette. Vous pouvez l’associer à une blouse à col claudine et à une jolie paire d’escarpins pour une tenue chic.

Jeans pour femmes selon la morphologie en O

Encore qualifiées de femmes rondes, les femmes ayant une forme en O ont une poitrine et des hanches développées. En réalité, le bootcut conviendra particulièrement aux femmes présentant cette morphologie.

Qui plus est, les coupes droites en cuir sont aussi idéales pour structurer la silhouette de ces femmes. Au cas où vous aimeriez apporter un look décontracté, les jeans boyfriend constituent une belle option.

Jeans pour femmes selon la morphologie en H

En général, les femmes possédant une silhouette en H ont peu de courbes. Leur corps est plutôt rectangulaire. Pour celles-ci, la poitrine, les hanches et la taille sont généralement de la même mesure. Si vous avez un corps en forme de H, vous devriez éviter les jeans taille haute.

En plus, choisissez plutôt des jeans qui svous e situent juste en dessous de votre taille, ou juste au-dessus de vos hanches. Cela donnera l’illusion d’une taille définie et contribuera à créer des formes. Une coupe skinny ou un jean slim, droit ou même bootcut mettra aussi en valeur votre silhouette.