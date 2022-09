Il n’est pas toujours facile de trouver la coupe de jean qui soit à la mode tout en mettant en valeur notre silhouette.

Si vous voulez être certaine d’être tendance cette saison, vous devrez absolument adopter l’un de ces trois modèles de jean.

Les trois coupes de jean que les fans de mode vont porter cette saison

Le jean taille basse fait son retour parmi les tendances mode

Chaque saison la mode change et de nouvelles tendances apparaissent. En ce qui concerne votre style vestimentaire, vous savez déjà que le look color block et les bottes seront très en vogue.

Mais, il vous reste encore à découvrir quelles seront les coupes de jean que vous devrez privilégier. Même si cela risque de vous surprendre, cette saison, le jean taille basse fera son grand retour dans nos dressings.

Délaissé depuis quelques années, il sera portant super tendance cet automne. Pour le porter, vous devrez faire attention à votre ligne. Ce dernier est sans pitié et va souligner tous les petits défauts de votre silhouette.

Le jean évasé sera partout cette saison

Si vous n’avez pas envie de faire de régime pour porter le jean taille basse, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez opter pour une autre coupe qui sera, elle aussi, super tendance.

Il s’agit alors du jean évasé. Ce dernier va être très flatteur pour votre silhouette. En effet, il va permettre d’allonger vos jambes et donc d’affiner votre allure.

Avec une paire de chaussures à talon, vous pourrez arborer une silhouette élancée et longiligne sans aucun effort. De plus, il va également apporter une petite touche rétro à votre look. De quoi faire sensation cette saison !

Le jean taille haute, l’indispensable mode de notre dressing

Pour terminer, il existe une toute dernière coupe de jean que vous pourrez continuer à porter cet automne. Déjà très à la mode les saisons passées, le jean taille haute sera toujours super tendance. Il s’agit du jean qui va à toutes les femmes.

Peu importe votre morphologie ou même votre style vestimentaire, vous pourrez le porter sans aucun problème, avec une chemise ou une veste en jean par exemple. C’est d’ailleurs un indispensable que vous devrez absolument avoir dans votre garde robe.

Il ne risque pas de se démoder. Si vous voulez être prête à temps pour affronter l’automne, c’est le moment d’aller faire un petit peu de shopping. Alors, n’attendez pas trop longtemps pour vous décider !