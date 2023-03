Le dernier épisode de l’émission Pékin Express a, une nouvelle fois, été riche en rebondissements pour les spectateurs.

Mais, la production ne compte pas s’arrêter là. En effet, la semaine prochaine une toute nouvelle règle risque bien de bouleverser à nouveau la compétition et les candidats.

Cette nouvelle règle de Pékin Express va bouleverser toute la compétition

Un épisode riche en émotions pour tous les candidats de l’émission

Cela fait déjà plusieurs semaines maintenant que la compétition a débuté pour les différents binômes de l’émission Pékin Express. Dans le dernier épisode, cette dernière s’est intensifiée encore un petit peu plus. En effet, la règle des intouchables a fait son grand retour.

Cette dernière a mis en danger les binômes les plus forts de la compétition. Alexandre et Chirine se sont retrouvés face à Alexandra et Laura pour le duel final. Un évènement qui a été très difficile à vivre pour les deux équipes. Ces dernières forment une alliance très forte depuis le début du jeu. Les autres binômes ont sauté sur l’occasion de détruire ce lien.

Une nouvelle règle qui va mettre la pression à tous les binômes restants

Si le dernier épisode a mis la pression aux différents candidats, ce n’est pas encore terminé. En effet, la semaine prochaine, une toute nouvelle règle va faire son apparition dans le programme. Il s’agit de la voiture magique. C’est la première fois que cette dernière apparaît dans le programme Pékin Express.

Les candidats auront la possibilité de monter dans une voiture un petit peu particulière. Le binôme qui parvient à arrêter cette voiture rouge sera assuré de participer à l’épreuve d’immunité. Pour monter à l’intérieur, certains binômes seront prêts à tout. La compétition va alors s’intensifier la semaine à venir pour tous les candidats restants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Ce qui vous attend dans la suite du programme Pékin Express sur M6

Le programme Pékin Express n’a pas fini de vous étonner. En plus de la voiture magique, Alexandra et Laura vont avoir une surprise de taille dans le prochain épisode. Sauvées par une étape non éliminatoire, ces dernières devront faire la course avec un handicap de taille.

Les deux soeurs vont devoir réaliser la course avec une danseuse traditionnelle. Pour compliquer les choses, la jeune femme pourra se mettre à danser à n’importe quel moment de la course. Les soeurs devront redoubler d’efforts puisqu’à partir de maintenant toutes les étapes seront éliminatoires.