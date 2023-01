Même si le printemps n’est pas encore de retour, nous avons déjà trouvé la veste de mi saison qui ne nous quittera plus cette année. Ainsi, c’est ce bomber Zara super tendance nous fait craquer.

A la fois confortable et très stylé, vous aurez beaucoup de mal à ne pas vous laisser séduire vous aussi !

Ce bomber Zara nous fait déjà craquer pour le printemps prochain

Le bomber sera l’une des grandes tendances du printemps

Bien que le printemps ne soit pas encore de retour, cela n’empêche pas les marques de lancer les tendances à venir. Ainsi, nous savons que la saison prochaine, le bomber fera son grand retour dans tous nos dressings. Cette veste inspirée du vestiaire américain sera à nouveau tendance d’ici quelques mois.

Il s’agit alors d’une pièce mode très confortable qui donnera un petit côté cool et décontracté à votre look. Vous en doutez peut être bomber peut aussi se révéler très élégant. Il vous suffira simplement de choisir le bon modèle en fonction de votre style vestimentaire.

Difficile de résister à ce bomber Zara super stylé

En ce qui nous concerne, nous avons d’ores et déjà trouvé la veste qui ne nous quittera plus dès le début du printemps. Il s’agit alors de ce bomber Zara. Ce dernier affiche un coloris foncé très élégant. Même s’il conserve le côté décontracté du bomber, c’est une veste que vous pourrez porter pour vous rendre au bureau par exemple.

Il possède également une matière imperméable qui sera très utile pour vous protéger des averses fréquentes au printemps. Ce qui est certain c’est que ce bomber Zara deviendra très vite votre veste préférée pour la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ZARA Official (@zara)

Quelle tenue porter avec votre nouvelle veste mi saison ?

Maintenant que vous avez trouvé votre nouvelle veste de mi saison, il ne vous reste plus qu’à l’accessoiriser. Pour ce faire, ce ne sera pas très compliqué. En effet, ce bomber Zara ira très bien avec un jean Mango évasé et une chemise en lin. De quoi donner une petite touche de modernité à votre tenue. Mais, c’est aussi une veste que vous pourrez porter avec un pantalon Bershka pour un look plus streetwear.

Si vous êtes une fan de robes, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez parfaitement porter ce bomber Zara avec votre petite robe noire préférée. Vous obtiendrez une tenue à la fois sophistiquée et décalée qui devrait faire des envieuses autour de vous.