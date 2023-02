Une fois de plus, le jean fera partie des grandes tendances du printemps. Mais, vous ne devrez pas choisir n’importe quel modèle pour autant. Pour ne pas vous tromper, vous pourrez opter pour ce jean Boohoo.

Ce dernier est un indispensable que toutes les femmes auront dans leur dressing la saison prochaine !

Ce superbe jean Boohoo est le plus tendance du printemps

Les coupes de jean que vous allez porter la saison prochaine

Peu importe la période de l’année en cours, en portant un jean vous serez certaine de ne pas faire de fashion faux pas. Au printemps, le jean sera également très à la mode. Seulement, tous les modèles ne seront pas aussi tendances.

Vous devrez donc faire attention à bien choisir celui que vous allez porter. Parmi les coupes les plus prisées, vous allez retrouver le cargo. Difficile de passer à côté la saison prochaine. Le jean évasé sera, lui aussi, une valeur sûre. Au printemps, vous verrez le taille basse faire peu à peu son retour.

Ce jean Boohoo est notre modèle préféré du printemps

Si vous ne savez pas vraiment quel modèle choisir, ne vous en faites pas. Ainsi, vous pourrez opter pour ce jean Boohoo qui est notre préféré pour le printemps. Ce dernier affiche une coupe cargo avec laquelle vous serez certaine de faire sensation. Avec ses jambes larges et ses poches latérales, il a tout pour plaire.

Ce jean possède un coloris assez clair qui sera parfait pour la saison à venir. Avec sa taille haute, il mettra votre silhouette en valeur. D’ailleurs, lorsque vous verrez son tout petit prix, vous ne pourrez pas vous empêcher de le commander sur le champ.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par boohoo (@boohoo)

Les tenues que vous pourrez porter avec votre nouveau jean

Maintenant que vous avez trouvé le jean Boohoo que vous allez porter tout au long du printemps, il ne vous reste plus qu’à l’accessoiriser. Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous en fonction de votre style et de vos goûts. Ainsi, vous pourrez porter ce jean cargo avec des escarpins à talon et un blazer H&M.

C’est la tenue parfaite pour aller au bureau et rendre jalouse toutes vos collègues. Mais, vous pourrez également le mettre avec un sweat et des baskets H&M pour un style un petit peu plus décontracté. Peu importe votre choix, vous serez certaine d’avoir du style avec ce jean !