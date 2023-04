Vous le savez, mais trouver un jean qui nous aille parfaitement est presque mission impossible. C’est pourquoi, vous allez forcément craquer pour ce jean Kiabi.

C’est bien simple, ce dernier possède une coupe qui va flatter toutes les silhouettes. Il ne va pas tarder à rejoindre notre garde robe !

Ce jean Kiabi qui flatte toutes les silhouettes est un indispensable

La coupe de jean à privilégier pour être tendance la saison prochaine

Si le pantalon cargo Bershka sera très tendance la saison prochaine, il ne va pas surpasser le jean pour autant. Ainsi, le jean est la pièce que vous devrez avoir dans votre dressing, peu importe la saison. Seulement, il est important de bien choisir sa coupe si vous voulez être certaine d’être stylée.

Parmi les modèles qui seront à la mode la saison prochaine, vous allez retrouver le jean taille basse. Cependant, ce dernier ne conviendra pas forcément à toutes les morphologies. Mais, vous pourrez aussi choisir un jean taille haute avec des jambes évasées pour un look un peu rétro.

Ce jean Kiabi ultra flatteur est notre nouveau coup de coeur mode

Vous pouvez arrêter vos recherches du jean parfait puisque nous l’avons trouvé pour vous. Ainsi, ce jean Kiabi possède une coupe ultra flatteuse qui va mettre en valeur toutes les silhouettes. Peu importe votre morphologie, il va sublimer vos formes et vos courbes.

Ce jean Kiabi se caractérise alors par sa couleur denim brut et sa taille haute. Il va donc affiner votre ventre. Mais, ce n’est pas tout. En effet, ce dernier possède également des jambes larges et évasées au niveau des chevilles. C’est une coupe qui va allonger la silhouette et donner l’impression que vos jambes sont plus grandes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kiabi (@kiabi_official)

Comment porter votre nouveau jean pour être stylée ?

Si vous vous trouvez à votre avantage dans ce jean Kiabi, il vous reste encore à l’accessoiriser. Nous vous conseillons de choisir un haut plutôt court ou que vous allez rentrer à l’intérieur de votre pantalon. Vous serez certainement séduite par cette chemise de la marque Zara. Évitez les pulls amples qui vont élargir et épaissir votre silhouette.

En ce qui concerne les chaussures, vous pourrez choisir une paire de talons si vous voulez encore allonger votre allure. Mais, si vous avez envie d’un peu de confort, vous pourrez aussi très bien vous tourner vers une paire de baskets blanches.