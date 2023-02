Il n’est pas toujours facile de trouver le jean parfait, pourtant nous avons réussi à dénicher ce superbe jean New Look.

Ce dernier rassemble toutes les plus grandes tendances du moment. De quoi vous donner envie de le commander sans attendre plus longtemps !

Ce superbe jean New Look est le plus tendance de la saison

Les coupes de jean qui sont les plus en vogue en ce moment

Si le jean est un indémodable, ce dernier se réinvente au fil des saisons et des années. Ainsi, en ce moment plusieurs modèle sont très à la mode. Parmi ces derniers, vous allez retrouver le retour de la taille basse. Si les fashionistas l’avaient laissée de côté, au printemps vous aurez du mal à passer à côté.

Mais, ce n’est pas tout. Cette saison le jean se porte beaucoup plus large. Vous assisterez alors au retour du baggy mais aussi de la coupe cargo comme c’est le cas de ce jean New Look. Fini les jeans trop près du corps !

Ce jean New Look est celui dont vous avez absolument besoin

Vous n’avez plus besoin de chercher le jean qui vous ira à la perfection. Nous l’avons trouvé à votre place. Ainsi, pour être certaine de faire sensation, vous allez pouvoir porter ce jean New Look. Ce dernier possède une coupe cargo qui est la grande tendance incontournable de la saison.

Il s’agit alors d’un jean taille haute avec des jambes plus évasées. Sur les côtés, vous trouverez également de grandes poches, caractéristiques du pantalon cargo. Si vous voulez suivre la mode, vous n’aurez pas d’autre choix que d’adopter la coupe cargo vous aussi. Vous avez de la chance, elle va à toutes les morphologies.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par New Look (@newlook)

Nos idées de looks pour accessoiriser votre jean

Maintenant que vous avez trouvé votre nouveau jean New Look préféré, il ne vous reste plus qu’à l’accessoiriser. Pour ce faire, c’est vraiment très simple. Ainsi, si vous avez envie d’un style un petit peu plus élégant, vous pourrez le mettre avec une chemise Zara en cuir et une paire de chaussures à talon.

Mais, pour un style décontracté, vous pourrez porter votre jean cargo avec un crop top et un bomber Zara. Pour les chaussures, une paire de baskets sera l’idéal. Ce n’est pas la peine d’en faire trop. Ce jean est très facile à porter dans la vie du quotidien.