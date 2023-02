Au mois de février, les températures vont être encore fraiches, en particulier le matin. Pour avoir du style tout en ayant bien chaud en sortant de chez vous, nous avons trouvé le manteau C&A parfait.

Ce dernier sera votre indispensable du mois à venir !

Ce manteau C&A est notre indispensable du mois de février

Les manteaux en peau lainée sont très tendances cette saison

Même si vous attendez le retour des beaux jours avec impatience, l’hiver n’est pas encore terminé. Pour vous tenir au chaud au mois de février, vous avez donc besoin d’un manteau qui soit à la fois tendance et confortable.

Vous pourrez alors compter sur les manteaux en peau lainée que vous verrez partout. Ces derniers ont déjà été adoptés par les expertes du style et de la mode comme Cristina Cordula. Il faut dire que ce sont des manteaux qui ont tout pour plaire. Il ne vous reste plus qu’à suivre la tendance vous aussi !

Ce manteau C&A vous fera forcément craquer

Si vous avez envie de vous offrir un manteau en peau lainée, nous avons exactement le modèle qu’il vous faut. Ainsi, vous pourrez choisir ce manteau C&A qui est super tendance. Il s’agit alors d’un manteau long qui va vous tenir chaud avec son intérieur en fausse fourrure. D’ailleurs, ce dernier est même réversible ce qui est très pratique.

En effet, en fonction de vos envies ou bien de votre tenue du jour, vous pourrez porter la face qui correspond le mieux à votre style. Avec ce manteau C&A, vous serez certaine d’être à la pointe des tendances et ce, jusqu’au début du printemps. D’ailleurs, son petit prix devrait vous donner une raison de plus de vous l’offrir !

Comment porter ce manteau tendance au quotidien ?

Il ne vous reste plus qu’à choisir les tenues que vous allez porter avec votre manteau C&A. Comme il s’agit d’un modèle réversible, vos vêtements iront forcément avec un côté ou l’autre de ce manteau. Vous n’avez pas à vous en faire.

Ainsi, le côté en fausse fourrure sera plus adapté à un look casual et décontracté. Vous pourrez le mettre avec un jean Mango et un sweat par exemple. L’autre côté, quant à lui, conviendra davantage à un style un petit peu plus élégant. Si vous avez envie de porter une robe et des talons, c’est ce côté que vous devrez choisir.