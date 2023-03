Il est temps d’apporter un petit peu d’originalité à votre style en misant sur des pièces fortes. Vous pourrez alors craquer pour ce pantalon métallisé Boohoo.

Avec ce dernier, vous serez certaine de faire sensation et ce, peu importe l’endroit dans lequel vous vous trouvez.

Ce pantalon métallisé Boohoo sera dans le dressing de toutes les femmes stylées

Le métallisé sera l’une des grandes tendances de la saison à venir

Au printemps, pour être tendance, vous allez devoir oser et porter des tenues dont vous n’avez peut être pas forcément l’habitude. En effet, les couleurs vives feront un retour en force dans nos dressings. Mais, ce n’est pas tout. Ainsi, il se trouve que le métallisé va également s’inviter sur tous nos vêtements.

Ce dernier sera aussi bien présent sur nos pantalons que sur nos vestes ou nos robes. Ce n’est plus un tissu qui est uniquement réservé aux fêtes ou aux occasions particulières. Désormais, le métallisé se porte dans la vie du quotidien sans aucun problème.

Difficile de rester de marbre devant ce pantalon métallisé Boohoo

Si vous avez envie d’adopter vous aussi la tendance du métallisé, vous ne savez peut être pas encore comment vous y prendre. Pour être certaine de ne pas vous tromper, vous pourrez opter pour ce pantalon métallisé Boohoo.

Ce dernier affiche un coloris rose argenté avec lequel vous allez faire sensation tout au long de la saison à venir. Vous avez de la chance puisque ce pantalon possède également une coupe qui s’adaptera à toutes les silhouettes. C’est un pantalon droit et taille haute. Vous pourrez donc le porter peu importe votre morphologie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par boohoo (@boohoo)

Quelques conseils pour réussir à porter ce pantalon dans la vie de tous les jours

Il est vrai que la tendance du métallisé n’est pas forcément toujours très facile à assumer dans la vie de tous les jours. Pourtant, vous pourrez tout à fait porter votre nouveau pantalon métallisé Boohoo au quotidien. Vous devrez seulement veiller à ne pas en faire trop.

Ainsi, vous pourrez le mettre avec un simple tee shirt blanc et une paire de baskets H&M. Pour un côté un petit peu plus sophistiqué, vous pourrez ajouter une veste de blazer oversize à votre tenue. Ce pantalon conviendra également à des évènements comme des soirées. Dans ce cas, vous pourrez le porter avec une veste en cuir Naf Naf et des escarpins.