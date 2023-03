Difficile d’être tendance au printemps prochain, sans avoir au moins un pantalon parachute dans son dressing. Heureusement, avec ce pantalon parachute Bershka vous serez certaine d’être la plus stylée de la saison.

Ce dernier est un essentiel qui commence déjà à nous faire de l’oeil !

Ce pantalon parachute Bershka commence déjà à nous faire de l’oeil

Les pantalons larges seront la tendance à suivre absolument au printemps

Au printemps, il ne fera pas encore assez chaud pour vous permettre de porter des shorts. A la place, vous aurez besoin de pantalons tendances. Si vous ne voulez pas vous tromper, il vous faudra absolument laisser de côté les modèles près du corps et serrés.

En effet, les beaux jours seront marqués par des coupes amples et plutôt larges. Vous devrez donc vous laisser tenter par des pantalons avec des jambes larges qui ne vont pas vous coller. Au moins, vous serez certaine de pouvoir bouger sans être gênée ou bien étriquée dans vos vêtements.

Les fashionistas sont toutes séduites par ce pantalon parachute Bershka

Parmi les coupes que vous verrez partout dès le début du printemps prochain, il y a celle du parachute. Cette dernière fait partie des grandes tendances que vous devrez suivre absolument. Pour ce faire, vous pourrez vous offrir ce pantalon parachute Bershka. Avec sa taille haute élastique et ses jambes larges, il a tout pour plaire.

Ce dernier affiche un très joli coloris kaki qui sera également une couleur à la mode lors de la saison printemps été. Son prix fait également partie des atouts de ce pantalon. Vous pourrez vous l’offrir sans avoir besoin de consulter vos comptes en amont.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bershka (@bershka)

Nos conseils pour accessoiriser au mieux votre tout nouveau pantalon

Désormais, vous n’avez plus qu’à accessoiriser votre tout nouveau pantalon parachute Bershka. Si les températures le permettent, vous pourrez le porter avec un crop top et une paire de baskets H&M. Vous obtiendrez une tenue stylée et décontractée pour la vie de tous les jours.

Mais, si vous êtes à la recherche d’une tenue un petit peu plus professionnelle, vous pourrez porter votre pantalon parachute avec une chemise blanche et un blazer Mango. De quoi créer un look parfait pour vous rendre au bureau ou bien à un rendez vous professionnel. Ce pantalon est très facile à porter et pourra s’adapter à n’importe quel style vestimentaire sans aucun problème.