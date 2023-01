Vous êtes sans doute déjà au courant mais les soldes d’hiver ont commencé. Vous allez pouvoir en profiter pour vous offrir ce magnifique manteau Mango.

Ce dernier est disponible à un prix réduit pendant encore quelques semaines. C’est le moment de vous faire plaisir !

Ce sublime manteau Mango à s’offrir pendant les soldes d’hiver

Choisir un manteau qui soit adaptée à sa morphologie

Avant l’arrivée de la Saint Valentin, vous allez pouvoir profiter des soldes d’hiver pour faire du shopping à petit prix. Cette période va durer encore quelques semaines et prendra fin le 7 février prochain. Vous pourrez en profiter pour vous offrir un nouveau manteau. Mais, avant cela, il est important de bien le choisir.

Si vous avez envie d’un modèle qui allonge votre silhouette, alors nous vous conseillons de vous tourner un manteau long et droit qui donnera l’impression que vous êtes plus grande. Le manteau peignoir est également un très bon choix puisqu’il va marquer votre taille. Pour la matière, la laine est un tissu élégant qui, en plus, vous tiendra bien chaud.

Le manteau Mango parfait est en solde

Vous pouvez arrêter vos recherches puisque nous venons de trouver le manteau parfait pour vous. Il s’agit d’un magnifique manteau Mango. Vous avez beaucoup de chance puisque ce dernier est en solde.

Il est proposé au prix de 129,99 euros au lieu de 179,99 euros. Ce modèle affiche un coloris bordeaux plutôt sombre. De quoi apporter un peu de couleur dans votre garde robe tout en restant très élégante.

Il s’agit d’un manteau très chic que vous pourrez porter dans votre quotidien. Ce manteau long ira d’ailleurs à toutes les femmes, peu importe leur morphologie. Vous n’avez pas à vous inquiéter pour cela. Une fois que vous l’aurez reçu, vous aurez envie de le porter tous les jours !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)

Nos idées de tenues pour porter votre nouvelle veste

Maintenant que vous avez trouver le manteau Mango parfait, il ne vous reste plus qu’à l’accessoiriser et à l’accorder avec vos vêtements. Ce dernier est une valeur sûre. Ainsi, vous ne risquez pas de faire une faute de goût en le portant. Vous devrez seulement faire attention à l’harmonie des couleurs.

Mais, le bordeaux se marie avec la plupart des autres teintes. C’est un manteau que vous pourrez porter avec une robe, une jupe ou un jean. Il apportera un côté sophistiqué à toutes vos tenues. Vous allez vous rendre compte que c’est le vêtement qui manquait à votre garde robe !