Même si le printemps est de retour, les températures ne seront pas encore au beau fixe. Vous aurez alors besoin de ce sweat Promod pour vous tenir chaud.

Avec ce dernier, vous allez pouvoir adopter la tendance du vintage qui sera très à la mode lors de la saison à venir. Il ne vous reste plus qu’à vous l’offrir.

Ce sweat Promod vintage va vous accompagner tout au long du printemps

Le vintage sera l’une des grandes tendances de la saison printemps été à venir

Avec les beaux jours qui commencent à s’installer, de nouvelles tendances vont également apparaître dans votre dressing. Parmi ces dernières, il y en a une en particulier que vous allez voir un petit peu partout. C’est celle du vintage. En effet, cette dernière sera très à la mode lors de la saison printemps été. De quoi vous ramener quelques décennies en arrière.

Vous devrez alors vous tourner vers des looks bohèmes et romantiques qui vont rappeler les années 70. Il faudra privilégier les coupes amples et fluides. Pour les jeans, la coupe évasée sera également un essentiel à avoir dans votre dressing. En revanche, vous devrez éviter les jeans serrés et les robes trop près du corps. Ce sont des coupes que vous devrez laisser de côté pour les prochaines semaines.

Ce sweat Promod sera votre pull préféré pour toute la saison

Même si le printemps est de retour, vous allez devoir attendre encore un petit peu avant de pouvoir porter des robes sans manche et des débardeurs. Les températures vont rester fraiches pendant encore quelques semaines. C’est pourquoi, vous aurez encore besoin de pulls dans votre dressing. Pour adopter la tendance du vintage, vous pourrez alors compter sur ce sweat Promod. Ce dernier est une pièce mode que vous aurez envie de porter tout au long du printemps. Ainsi, il s’agit d’abord d’un pull qui est très confortable. Ce dernier sera agréable à porter peu importe les circonstances. Grâce à lui, vous ne risquez pas de prendre froid.

Mais, la matière reste assez légère ce qui sera idéal pour le printemps. Vous vous sentirez à l’aise et libre de vos mouvements. Avec sa coupe ample, il pourra convenir à toutes les morphologies sans aucun problème. Il affiche également un motif rétro qui vous transportera plusieurs décennies en arrière. Avec son coloris gris, ce sweat reste tout de même assez sobre. Vous pourrez donc le porter facilement dans la vie de tous les jours. Pour terminer, c’est un sweat que vous pourrez vous offrir peu importe le budget dont vous disposez. En effet, ce dernier est disponible à un prix avantageux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Promod (@promod)

Toutes nos idées de tenues pour mettre en valeur votre nouveau sweat

Il est vrai que ce sweat Promod reste un vêtement assez décontracté si bien que vous ne savez peut être pas comment faire pour l’accessoiriser et le mettre en valeur. Ne vous en faites pas pour ça, c’est un pull qui s’adaptera à tous les styles vestimentaires. Ainsi, pour commencer, il sera très facile de créer un look pour le quotidien. En effet, le week end, vous pourrez mettre ce sweat gris avec un jean et une paire de baskets.

C’est une tenue simple mais qui reste tout de même tendance. Si vous avez envie de porter ce sweat vintage pour aller au bureau, c’est possible également. Pour ce faire, nous vous conseillons de le mettre avec une jupe en cuir et un blazer oversize. Vous obtiendrez alors un look sophistiqué mais très moderne. Toutes vos collègues auront envie de prendre exemple sur vous et de vous imiter.