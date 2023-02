La jupe en cuir fait partie des grandes tendances de l’année. Seulement, il n’est pas toujours facile de réussir à la porter.

Heureusement, vous pourrez compter sur Cristina Cordula pour vous donner quelques astuces mode. Cette dernière vous dévoile trois tenues super tendances sur son compte Tik Tok !

Cristina Cordula vous donne quelques idées pour porter la jupe en cuir

Vous pouvez mélanger le jean et le cuir pour plus de modernité

Depuis le début de l’année, le cuir fait partie des matières qui sont les plus prisées par les fans de mode. Ce n’est pas Cristina Cordula qui dira le contraire. Cette dernière a décidé de vous montrer comment porter votre jupe en cuir dans la vie de tous les jours.

Ainsi, si vous avez envie d’un look moderne et décontracté, vous pourrez la mettre avec une chemise en jean. N’oubliez pas de bien rentrer votre chemise à l’intérieur de la jupe. Il se trouve que le jean et le cuir vont très bien ensemble.

Vous pouvez porter votre jupe en cuir avec un pull en maille

Pour le moment, le printemps n’est pas encore de retour si bien que les températures sont encore fraiches. Ne vous inquiétez pas, Cristina Cordula a pensé à tout. Ainsi, vous avez également la possibilité de mettre votre jupe avec un pull en maille.

Vous pourrez alors opter pour un pull à col roulé crème ou noir. Mais, votre jupe ira aussi très bien avec un pull Promod en maille fine. Cela donnera un côté très séduisant à votre tenue tout en vous protégeant du froid. De quoi attirer tous les regards vers vous !

#cristinacordula #leatherskirt #grwm #tiktokfashion ♬ original sound – David Larbi @cristinacordulaoff Voici 3 façons de porter la jupe en cuir 🖤 Quel est votre look préféré ? Sauvegardez ce TikTok pour avoir des idées pour différentes occasions 😉 . Jupe en cuir @isabelmarant . Look 1 Chemise Bash Paris @jeanmarcfellouscommunication Sac & Mocassins @gucci . Look 2 Pull @kujten Jean Marc Fellous Communication Bottes @bashparis Sac @valentino . Look 3 Chemise en cuir Isabel Marant Bijoux @carreyparis @carolinecharlescommunication Talons Giambattista Valli Sac #bottegaveneta

Cristina Cordula est une fan du total look cuir

Pour terminer, Cristina a une dernière idée de tenue à vous proposer. En effet, il se trouve que la styliste est une grande fan du total look cuir. Cette dernière va donc porter sa jupe noire avec une chemise en cuir. Il s’agit d’un style plutôt original qui va apporter beaucoup de caractère à votre look.

Si vous avez envie de l’adopter vous aussi, vous pourrez choisir cette chemise Zara en similicuir. Vous n’êtes pas forcée de porter du cuir véritable ne vous inquiétez pas. Désormais, il ne vous reste plus qu’à choisir la tenue que vous préférez parmi toutes celles proposées par Cristina. Vous n’allez plus quitter votre jupe en cuir de toute l’année !