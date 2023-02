Dès que les températures vont commencer à se réchauffer, vous allez forcément craquer pour ce top en crochet Asos !

Ainsi, il se trouve que le crochet sera super tendance dans les mois à venir. De quoi donner un petit côté bohème et romantique à votre style vestimentaire !

Ce top en crochet Asos est la tendance à ne pas manquer

Le crochet sera très prisé dès le retour des beaux jours

Dès le retour des beaux jours, vous allez pouvoir laisser derrière vous votre garde robe de l’hiver. A la place, de nouvelles tendances vont peu à peu faire leur apparition. Parmi ces dernières, vous pourrez assister au retour du crochet !

Ainsi, que ce soit sur les accessoires ou sur les vêtement, ce dernier sera partout. Si bien que si vous voulez être à la mode vous aussi, vous allez devoir l’adopter. Le crochet sera plutôt facile à porter et ce quel que soit votre style vestimentaire. Il va apporter une touche de romantisme à votre tenue.

Au printemps, les fans de mode vont porter ce top en crochet Asos

Si vous ne savez pas comment faire pour adopter la tendance du crochet, ne vous en faites pas. Nous avons pensé à tout. Ainsi, il se trouve que nous avons sélectionné ce top en crochet Asos. Ce dernier affiche un coloris bleu turquoise qui apportera un petit peu de couleur à votre garde robe. C’est un haut assez court qui va dévoiler votre ventre.

S’il est très stylé, vous devrez tout de même éviter de le porter pour vous rendre à votre travail. Ce n’est pas un haut très professionnel. En revanche, son petit prix devrait vous séduire et vous donner envie de le commander sur le champ.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ASOS (@asos)

Nos idées de tenues pour bien porter votre nouveau petit haut

Il est possible que vous ne sachiez pas vraiment comment faire pour accessoiriser votre top en crochet Asos. Ne vous en faites pas, nous allons vous donner quelques idées de tenues. Ainsi, vous pourrez le mettre avec un jean New Look.

Cela permettra de camoufler votre ventre et d’être plus à l’aise avec votre crop top. Vous pourrez aussi le porter avec une jupe en jean Stradivarius. En plein coeur de l’été, vous pourrez opter pour un short en lin. C’est un haut que vous allez porter très souvent au cours des prochains mois !