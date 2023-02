Il est possible de suivre la mode sans devoir dépasser son budget pour autant. Cet ensemble Primark super tendance en est l’exemple parfait !

Il s’agit d’une tenue stylée que vous pourrez vous offrir même avec des finances limitées. De quoi vous donner une bonne raison de craquer !

Cet ensemble Primark à petit prix nous fait de l’oeil pour le printemps

Le printemps va apporter un peu de couleur dans notre dressing

Dans quelques semaines déjà, l’hiver va toucher à sa fin. Ce sera l’occasion de ranger vos tenues sombres et tristes au fond de votre placard. En effet, si vous voulez être tendance la saison prochaine, vous allez devoir apporter un petit peu de couleur dans votre dressing. Certaines teintes seront très à la mode.

Ce sera notamment le cas du rose bonbon et du mauve que vous verrez partout autour de vous. Parmi les matières les plus prisées, vous allez retrouver le tweed. Ce dernier va apporter un côté très sophistiqué à votre style vestimentaire.

Difficile de résister à cet ensemble Primark super tendance

Si vous avez envie de faire un petit peu de shopping avant le retour du printemps, nous avons exactement la tenue qu’il vous faut. En effet, vous aurez beaucoup de mal à résister à cet ensemble Primark. Ce dernier est composé d’un short taille haute et d’une petite veste. Il affiche un coloris rose bonbon qui sera parfaitement adapté au retour des beaux jours.

Pour ce qui est de sa matière, c’est un ensemble en tweed. Il s’agit donc d’une tenue plutôt chic et féminine. Mais, ce qui va vraiment vous séduire c’est le tout petit prix de cette tenue. Si bien que cette dernière rejoindra votre dressing sans hésitation !

A quelle occasion porter votre nouvelle tenue ?

Cet ensemble Primark en tweed est vraiment super tendance. En dépit de son petit prix, cela reste une tenue qualitative, avec de très belles finitions. Vous devez vous demander comment vous allez bien pouvoir la porter. Pour un style à la pointe de la mode, vous pourrez l’accessoiriser d’une paire de bottes Jonak compensées.

Mais, si vous avez envie d’un look plus chic, vous pourrez porter cet ensemble avec un trench Mango. C’est la tenue parfaite pour vous rendre au bureau. Avec cette dernière, vous allez attirer tous les regards en sortant de l’ascenseur ! Vos collègues seront même un petit peu jalouses.