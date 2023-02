Cet hiver, vous ne pourrez pas faire un pas dehors sans avoir envie de porter vos superbes bottes Jonak.

Il faut dire que ces dernières vont être très tendances tout au long de la saison. De quoi apporter la touche finale à votre tenue du jour !

Ces superbes bottes Jonak à plateforme seront bientôt à vos pieds

Les chaussures à plateforme seront très en vogue cet hiver

Si vous savez déjà quels vêtements porter pour être au top cet hiver, vous ne devez pas oublier vos chaussures. En effet, ce sont elles qui vont apporter la touche finale à votre tenue. Cette saison, ce sont les bottes à plateforme qui seront les plus tendances.

Leur talon compensé va vous faire gagner quelques centimètres supplémentaires et allonger votre silhouette. Mais, il s’agit également d’un modèle très confortable dans lequel vous n’aurez pas mal aux pieds. Les chaussures à plateforme sont un bel hommage aux années 70 et apporteront un côté vintage à votre look.

Ces bottes Jonak seront les chaussures les plus tendances de la saison

Pour pouvoir adopter cette tendance des chaussures à plateforme, vous êtes peut être à la recherche de la paire idéale. Vous n’avez plus besoin de chercher ! En effet, nous avons trouvé le modèle parfait pour vous. Ces bottes Jonak seront les chaussures les plus tendances de toute la saison.

Avec leur talon plateforme, vous allez prendre de la hauteur sans perdre en confort. Ce sont des bottes hautes très élégantes qui vont affiner vos jambes. Elles affichent un coloris cognac qui sera plus chaleureux que le noir. De quoi apporter une petite touche de couleur à votre tenue tout en restant dans la sobriété.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonak Paris (@jonak)

Avec quelle tenue porter votre toute nouvelle paire de chaussures ?

Avec vos nouvelles bottes Jonak aux pieds, vous allez faire sensation. Il ne vous reste plus qu’à choisir la tenue avec laquelle vous allez les porter. Pour rester dans le côté rétro, vous pourrez opter pour un jean Mango que vous pourrez mettre avec une chemise Zara.

C’est une tenue à la fois bohème et chic qui reste facile à porter même pour aller travailler. Pour un petit peu plus d’extravagance, vous pourrez plutôt mettre vos bottes Jonak avec une jupe à carreaux colorée et un pull à col roulé. Il se trouve que le style écolière est très en vogue en ce moment. A vous de choisir !