Si vous avez envie de faire sensation lors du printemps, vous pourrez compter sur cette veste lilas Mango. En effet, cette saison les couleurs vont peu à peu envahir votre dressing.

Vous pourrez ranger vos vêtements foncés tout au fond de votre placard, jusqu’à l’hiver prochain. Ce sera l’occasion pour vous de sortir un peu de votre zone de confort.

Cette veste lilas Mango super tendance va mettre de la couleur dans votre dressing

Les couleurs que vous devrez privilégier cette saison printemps été

Comme tous les ans, au retour du printemps, les couleurs font également leur arrivée dans tous nos dressings. Ainsi, il vous sera difficile de rester tendance sans ajouter un petit peu de couleur dans votre garde robe dans les semaines à venir. Attention, vous ne pourrez pas porter n’importe quel coloris non plus. Certaines teintes seront à privilégier par rapport à d’autres. Au printemps, les couleurs pastel seront très à la mode.

Ce sera notamment le cas du lilas que vous verrez un petit peu partout mais aussi du violet électrique. Sachez que le vert et le rouge feront, aux aussi, partie des couleurs les plus en vogue de la saison. Si vous avez envie d’un petit peu plus de sobriété, c’est possible. En effet, le total look blanc sera le style préféré de toutes les fans de mode pour les beaux jours. De quoi vous donner envie d’aller faire les magasins sur le champ.

Cette veste lilas Mango est un essentiel de la saison à venir

Pour suivre cette tendance de la couleur, vous allez devoir réussir à trouver des pièce stylées mais qui restent tout de même élégantes. Dans ce cas, vous pourrez compter sur cette veste lilas Mango. En effet, le lilas fera partie des nuances qui seront très présentes dès le retour des beaux jours. C’est une couleur que vous allez porter au printemps mais aussi en été. Il s’agit alors d’une veste en tweed avec laquelle vous serez chic et sophistiquée. En effet, le tweed sera très apprécié par les fashionistas au début du printemps. C’est une matière féminine et plutôt agréable à porter.

Cette veste possède une coupe droite qui va flatter votre morphologie. Vous ne serez pas serrée sans pouvoir bouger quand vous la porterez, loin de là. Ainsi, cette veste lilas ira parfaitement à toutes les femmes. Vous devez désormais vous interroger à propos du prix de cette veste. Vous n’avez pas à vous faire de soucis. En effet, il se trouve que cette dernière est disponible à un tarif qui est très avantageux. Vous n’aurez donc plus aucune excuse pour ne pas vous l’offrir.

Toutes nos idées de tenues pour accessoiriser au mieux votre nouvelle veste

Même si vous avez trouvé la veste lilas Mango parfaite pour les beaux jours, vous n’avez pas encore terminé. En effet, vous allez devoir désormais accessoiriser votre veste. Pour cela, vous devrez surtout vous concentrer sur les couleurs que vous allez décider de porter avec cette dernière. Vous devrez éviter les teintes trop vives au risque de faire un fashion faux pas. A la place, vous pourrez porter cette veste mauve avec un jean taille basse et une chemise blanche en broderie anglaise.

Vous obtiendrez un look classique et féminin. Pour un petit peu plus d’originalité, vous aurez la possibilité, de mettre cette veste Mango avec une jupe en cuir, une paire de baskets et un crop top. De quoi afficher un look super tendance pour les beaux jours. De toute manière, cette veste en tweed pourra très facilement s’accorder avec tous les styles vestimentaires.