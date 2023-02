Comme le reste des abonnés Netflix, vous devrez attendre avec impatience la sortie de la sixième saison de la série Cobra Kai.

Il se trouve que si vous aimé cet univers, vous serez ravi d’apprendre qu’un spin-off est actuellement en discussion. Le karaté sera donc bientôt de retour sur la plateforme de streaming !

Une nouvelle production inspirée de la série Cobra Kai est en projet

Netflix prévoit un spin-off dans le même univers que la série

Pour le moment, vous devez avoir hâte de pouvoir découvrir la sixième saison de la série Cobra Kai sur vos écrans. Mais, vous devrez attendre encore un petit peu. Si le tournage est terminé, la plateforme de streaming Netflix est restée plutôt floue à propos des prochains épisodes.

D’ailleurs, cette sixième saison marquera également la fin de la série. Vous devrez faire vos adieux à Johnny, Daniel, Miguel et tous les autres. Mais, cela ne signifie pas pour autant que le karaté va quitter Netflix. En effet, nous venons d’apprendre une nouvelle qui devrait vous réjouir. La plateforme est actuellement en discussion pour créer une production inédite dans le même univers que celui de Cobra Kai.

Nous n’avons pas beaucoup plus d’informations. Mais, il se pourrait que ce programme soit centré sur un personnage secondaire de la série ou encore sur un protagoniste de la saga de films Karaté Kid. Cela devrait vous consoler de la fin de votre programme préféré. Ce qui est certain c’est que cette dernière saison sera riche en combats et en action.

#cobrakai après la diffusion prochaine de la dernière saison sur netflix, les #showrunners parlent déjà de #spinoff à venir et en discussion avec netflix 💪 À suivre sur FDN Community 🤗#karatekid pic.twitter.com/GF1wMwxYYB — Fans de Netflix (@Fans2Netflix) February 6, 2023

La date de sortie de la prochaine saison Cobra Kai sur nos écrans

Pour le moment, ce spin off est toujours en discussion, nous n’avons aucune idée de sa date de sortie. En revanche, nous pouvons vous en dire un petit peu plus à propos de la date de diffusion de la sixième saison de Cobra Kai sur vos écrans.

Le programme sera prochainement de retour sur la plateforme de streaming Netflix. Ainsi, les prochains épisodes de la série devraient être diffusés au cours du printemps prochain sur vos écrans. Il ne vous reste que quelques semaines à attendre.

D’ici là, vous n’allez pas vous ennuyer pour autant. En effet, dès le début du mois de mars, vous allez pouvoir découvrir la tant attendue série Sex Life saison 2. De quoi vous réchauffer un peu après cet interminable hiver !