Après plus d’un an d’attente, nous avons enfin des nouvelles de la suite de la série Netflix, Sex Life saison 2 !

En effet, il se trouve que la plateforme de streaming vient tout juste de dévoiler la date de sortie des prochains épisodes. Alors, à vos agendas !

La date de sortie de la série, Sex Life saison 2, est enfin disponible

Une nouvelle saison qui s’annonce riche en nouveautés pour la série Netflix

La première saison de la série Sex Life, tout comme celle de la série Mercredi, a rencontré un franc succès lors de son lancement sur la plateforme de streaming Netflix. Si vous attendez avec impatience les prochains épisodes, vous allez être ravi d’apprendre qu’ils seront bientôt disponibles.

Cette seconde saison s’annonce d’ores et déjà riche en nouveautés, en particulier en ce qui concerne le casting. De nombreux nouveaux personnages vont rejoindre la série comme Majid ou encore Kam. Si Billie a succombé au charme de Brad à la fin de la saison précédente, elle n’est pas prête à mettre fin à son mariage pour autant. D’ailleurs, bien que son mari soit au courant, il n’a pas envie de briser sa famille non plus.

Cooper risque bien de céder à la tentation lui aussi dans cette seconde saison. Sa femme ne sera pas la seule à briser les règles. Reste à savoir comment Billie va réagir en l’apprenant. Se rapprocher de Brad pourrait finalement lui donner envie de se remettre avec lui pour de bon et de quitter Cooper.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix US (@netflix)

La date de sortie de la série Netflix, Sex Life saison 2, sur nos écrans

Cela fait déjà plusieurs mois que le tournage de la seconde saison de Sex Life est terminé. Nous avons enfin une bonne nouvelle à vous annoncer à ce sujet. Il se trouve que la plateforme de streaming Netflix vient de dévoiler la date de sortie des prochains épisodes du programme.

Vous n’aurez plus besoin de devoir patienter bien longtemps. La série sera de retour dans moins d’un mois sur la plateforme. Ainsi, la deuxième saison de Sex Life fera son arrivée sur Netflix dès le 2 mars prochain ! De quoi vous réchauffer avant le retour du printemps !

Mais, ce n’est pas la seule série que vous pourrez découvrir en mars. Quelques jours plus tarder vous pourrez regarder la série Shadow and Bone saison 2 ! De quoi vous occuper tout au long du mois à venir !