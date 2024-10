A mesure que la sortie de la suite de la série Netflix, Virgin River saison 6, se rapproche, l’impatience grandit. D’autant plus qu’un heureux événement est en préparation.

Le mariage de Mel et Jack aura bel et bien lieu dans les prochains épisodes de la série. Vous pouvez en avoir un petit aperçu dans ces nouvelles images du programme.

La suite de la série Netflix Virgin River saison 6 sera placée sous le signe du romantisme

Le mariage de Mel et Jack se prépare dans ces nouvelles images de la série

Vous aurez bientôt la chance de pouvoir découvrir la sixième saison de la série Virgin River sur la plateforme de streaming Netflix.

Devant les audiences réalisées par la saison précédente, la plateforme a décidé de continuer de mettre en scène les aventures des habitants de Virgin River, en particulier celles de Mel et de Jack. Il faut dire que le couple sera au premier plan tout au long de la saison. C’est en tout cas ce que laisse suggérer ce petit aperçu.

En effet, sur ce dernier on peut apercevoir la traine d’une robe de mariée ainsi que l’inscription, Save the date. Après de nombreuses péripéties, Mel et Jack vont donc enfin se dire oui dans les prochains épisodes. La jeune femme fera également la lumière sur de nombreuses zones d’ombres de son passé. Cela n’empêchera pas les drames de frapper la petite ville. Doc, Hope, Lizzie et les autres ne sont pas à l’abri d’un incident, loin de là.

Cette année, vous fêterez Noël devant la suite de la série Netflix Virgin River saison 6

Ne manquez surtout pas la sortie des prochains épisodes de la série qui seront très prochainement disponibles sur vos écrans. Vous n’aurez même pas besoin d’attendre jusqu’à l’année prochaine pour retrouver Mel et Jack à leur mariage.

Le programme sera diffusé dans un petit peu moins de deux mois maintenant que la plateforme de streaming. Ainsi, vous pourrez regarder la sixième saison de la série Virgin River à partir du 19 décembre prochain sur Netflix.

Si vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances de Noël, vous aurez de quoi vous occuper. D’autant plus que ce n’est pas la seule série qui sera diffusée pendant les fêtes de fin d’année. En effet, vous pourrez aussi découvrir la suite de la série Squid Game saison 2 sur la plateforme de streaming Netflix.