Netflix a décidé de vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année avec un peu d’avance.

Ainsi, au mois de novembre vous pourrez découvrir trois films de Noël inédits sur la plateforme de streaming. De quoi vous donner envie de faire votre sapin et de décorer votre maison.

La saison des films de Noël est d’ores et déjà lancée sur la plateforme de streaming Netflix

Ne manquez pas le film Mon bel homme de neige début novembre sur vos écrans

Pour la plateforme de streaming Netflix, la saison des films de Noël est d’ores et déjà lancée. Cette dernière va débuter dans quelques jours, dès le début du mois de novembre. Vous pourrez d’abord découvrir le film Mon bel homme de neige sur vos écrans à partir du 13 novembre prochain.

Dans ce film, un séduisant bonhomme de neige va s’animer et prendre une apparence humaine. Reste à savoir pourquoi et pour combien de temps. Ce qui est certain c’est qu’avec son physique de rêve, il ne laissera personne indifférent.

La magie de Noël s’invite sur Netflix avec le film Le rendez vous de Noël

En attendant la sortie de la suite de la série Virgin River saison 6, vous pourrez profiter de la magie de Noël avec le film Le rendez vous de Noël. Ce tout nouveau programme sera diffusé dès le 16 novembre sur la plateforme de streaming Netflix. Dans le rôle du personnage principal, vous retrouverez la célèbre comédienne Christina Milian.

Cette dernière va être bloquée à l’aéroport alors qu’elle doit se rendre à un concert. Elle y fera la connaissance d’un charmant inconnu. Ils se font alors la promesse de se retrouver un an plus tard. Mais, tout ne sera pas aussi simple.

Lindsay Lohan est de retour dans une comédie romantique digne des plus beaux films de Noël

Pour terminer le mois de novembre en beauté, l’actrice Lindsay Lohan sera de retour dans une incroyable comédie romantique, Our Little Secret. La jeune femme s’apprête à passer les fêtes de fin d’année dans la famille de son petit ami. Seulement, ce qu’elle ignore c’est que son ex sera lui aussi présent.

Elle fera alors tout son possible pour que personne ne découvre leur passé commun. Le film fera son arrivée sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 27 novembre prochain. De quoi vous aider à patienter en attendant le passage du père Noël.