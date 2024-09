La série “Un couple parfait” s’affirme comme l’une des séries les plus visionnées sur Netflix. Cette production, portée par la charismatique Nicole Kidman, plonge les spectateurs dans le monde luxueux et intrigant des ultrariches.

Alors, quels sont les ingrédients de ce succès retentissant ?

Découvrez pourquoi la série “Un couple parfait” fait un carton sur Netflix

Le rôle captivant de Nicole Kidman

Dans cette série, Nicole Kidman incarne une grande bourgeoise au caractère bien trempé. Elle s’invite une fois de plus dans un rôle qui lui va comme un gant, confirmant son talent indéniable pour des personnages complexes et intrigants.

En jouant une matrone excentrique, elle dynamise l’histoire et apporte une profondeur narrative qui captive le public.

Voici un aperçu de l’évolution des vues depuis la sortie de la série :

Semaine Nombre de vues (en millions) 1ère semaine 5 2ème semaine 10 3ème semaine 15

Un décor de rêve : Nantucket

Située à Nantucket, la série utilise le cadre somptueux et en plein air de cette enclave de millionnaires pour créer une atmosphère unique qui fascine. Les paysages idylliques et les demeures somptueuses ne sont pas sans rappeler ceux que l’on retrouve dans Selling Sunset. Ce décor magnifie chaque scène et donne véritablement envie de s’évader.

Intrigue autour d’un mariage fastueux

L’intrigue principale tourne autour d’un meurtre mystérieux survenu pendant un mariage somptueux. Le personnage de la jeune héroïne, interprétée par Eve Hewson, se retrouve au cœur de ce drame.

Entre tension croissante et rebondissements inattendus, le scénario tient les spectateurs en haleine à chaque épisode.

Mariage spectaculaire : une cérémonie à couper le souffle dans un décor somptueux.

une cérémonie à couper le souffle dans un décor somptueux. Mystère entourant le meurtre : les soupçons se dirigent vers plusieurs invités, chacun ayant ses propres secrets.

les soupçons se dirigent vers plusieurs invités, chacun ayant ses propres secrets. Personnage d’Eve Hewson : jeune mariée ou investigatrice involontaire ? Sa double casquette intrigue et captive.

Un phénomène malgré la critique

Malgré des critiques remettant en question son approche un peu caricaturale de la vie des riches, la série est l’une des meilleures de 2024, elle a séduit un large public.

L’alchimie entre les acteurs, la qualité des dialogues et le rythme implacable de l’intrigue ont suffi à convaincre les téléspectateurs.