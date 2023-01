Alors que nous n’avons encore que très peu d’informations en ce qui concerne la suite de la série, Shadow and Bone saison 2, la date de sortie commence peu à peu à se préciser.

Cette dernière pourrait bien arriver plus tôt que ce qui était prévu, pour le plus grand bonheur des abonnées de la plateforme Netflix.

La première saison de la série Shadow and Bone a réalisé un véritable carton d’audiences lors de sa sortie sur la plateforme Netflix. Depuis, les fans sont prêts pour la suite des aventures de leurs personnages préférés. Il faut dire que ce programme fantastique se distingue par ses effets spéciaux remarquables.

Ce qui peut expliquer le délai si long entre les deux premières saisons. Mais, nous en savons tout de même déjà un petit peu plus à propos des prochaines aventures d’Alina sur vos écrans. En effet, pourchassée par le Darkling, la jeune femme va essayer de construire de nouvelles alliances. Pour ce faire, elle va se rapprocher de certains nouveaux arrivants dans la série.

Ainsi, Alina pourra compter sur le prince Nikolai pour la soutenir dans son combat contre les ténèbres. Dans cette seconde saison, vous découvrirez également de personnage de Wylan, celui de Tamar ou encore celui de Tolya. Le combat entre l’armée du Darkling et Alina va s’intensifier tout au long des prochains épisodes. Vous pourrez vous attendre à un affrontement spectaculaire entre les anciens alliés.

Pour le moment, la plateforme de streaming Netflix ne s’est pas encore exprimée de façon officielle à propos de la date de sortie de la prochaine saison de Shadow and Bone.

Mais, nous en savons tout de même davantage à propos de cette date de diffusion. Ainsi, plusieurs rumeurs confirment que le programme devrait faire son retour sur Netflix dans les semaines à venir. Alors soyez au rendez vous !

There’s a rumor going around that #ShadowAndBone could return as soon as January… is it true? Here’s what we know. https://t.co/ssScbv7Zz4

— Netflix Life (@NetflixLifee) December 5, 2022