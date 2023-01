Alors que la première saison de la série, The Witcher Blood Origin, faisait partie des sorties les plus attendues en cette fin d’année, beaucoup de spectateurs ont été déçus.

Ce nouveau programme n’est pas du tout à la hauteur de leurs attentes.

La série, The Witcher Blood Origin, déçoit les spectateurs

Une mauvaise note pour la nouvelle série fantastique de Netflix

Depuis quelques jours, vous avez la possibilité de regarder la première saison de la série, The Witcher Blood Origin, sur la plateforme de streaming Netflix. C’est d’ailleurs ce qu’ont déjà fait de nombreux abonnés. Pourtant, leur réaction est plus que mitigée après avoir terminé les épisodes de cette saison.

Ainsi, si les audiences sont plutôt prometteuses, ce n’est pas tout à fait le cas des réactions des spectateurs. Si bien que sur une site internet très connu de notation, il s’agit de la série qui a reçu la plus mauvaise note de toutes celles diffusées par Netflix jusqu’à maintenant. Il ne vous reste plus qu’à vous faire votre propre avis sur la question.

Ce programme se passe environ mille ans avant le début de la série The Witcher que vous connaissez. Elle raconte, entre autres, la création du premier sorceleur. Mais, vous assisterez également à la convergence des sphères et à l’arrivée des monstres et des humains sur le continent. De quoi vous en apprendre un petit peu plus sur l’univers de The Witcher.

Le série « The Witcher: L’héritage du sang » reçoit un score de seulement 9% par le public sur Rotten Tomatoes. Ce qui en fait la série la plus mal notée de l’histoire de Netflix. (via @Forbes) pic.twitter.com/fNRiJV8bBs — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) December 27, 2022

Une seconde saison pour la série The Witcher Blood Origin sur Netflix ?

Pour le moment, aucune information n’a encore été révélée en ce qui concerne le renouvellement ou non du programme pour une saison de plus. Cette série a été conçue plutôt comme une mini série. Cela veut dire qu’il ne devait y avoir qu’une seule saison.

Mais, la plateforme de streaming Netflix peut toujours décider de lui donner une suite en fonction des audiences qu’elle va réaliser. Seulement, si on s’intéresse aux réactions du public, il est peu probable que le programme The Witcher Blood Origin revienne pour une seconde saison. Heureusement, dès cet été, vous pourrez découvrir la troisième saison de The Witcher.

Pour patienter, les fans de fantastique pourront se consoler grâce à la diffusion de la série Shadow and Bone saison 2. Espérons qu’elle reçoive un meilleur accueil que la série, The Witcher Blood Origin. Pour le savoir, vous devrez attendre le mois de mars prochain.