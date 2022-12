Si tous les abonnés Netflix attendent la suite de la série, The Witcher saison 3, c’est surtout parce que cette dernière sera marquée par les adieux d’Henry Cavill au programme.

Mais, d’après l’une des productrices de la série, ce final s’annonce plus intense que jamais !

Le départ d’Henry Cavill à la fin de The Witcher saison 3 ne passera pas inaperçu

Un final très intense pour cette troisième saison de la série Netflix

Après l’annonce retentissante d’Henry Cavill il y a quelques semaines de cela, tout le monde a hâte de découvrir la troisième saison de The Witcher. En effet, vous ne le savez peut être pas encore mais ce dernier a annoncé qu’il allait quitter le programme à la fin de la première saison. Une déclaration qui est loin de faire l’unanimité. Ce dernier sera alors remplacé par Liam Hemsworth qui reprendra le rôle de Géralt de Rives.

L’une des productrices de la série s’est d’ailleurs récemment exprimée à ce sujet. Ainsi, d’après cette dernière, le départ d’Henry Cavill ne devrait pas passer inaperçu. Ce dernier aura bien droit à des adieux héroïques. Mais, elle n’a pas souhaité en révéler davantage. Cette troisième saison sera marquée par l’arrivée d’un redoutable ennemi.

La chasse sauvage en aura près le puissant pouvoir de Ciri. Heureusement, la jeune femme pourra compter sur Géralt et Yennefer pour la protéger et l’entrainer. Si le programme vous manque trop, vous pouvez d’ores et déjà découvrir la première saison de The Witcher Blood Origin, préquel de la série.

La date de sortie de la série The Witcher saison 3 sur tous nos écrans

Nous n’avons pas encore énormément d’informations à vous communiquer à propos de la date de sortie de la troisième saison de The Witcher. Il semblerait que le tournage soit néanmoins sur le point de se terminer. Mais, ne vous réjouissez pas trop vite. Il vous reste encore du temps devant vous.

En effet, la plateforme de streaming Netflix a confirmé que cette nouvelle saison devrait arriver sur nos écrans aux environs de l’été prochain. Seulement, aucune date officielle n’a encore été précisée. Nous vous tiendrons au courant.

