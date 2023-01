Si vous attendez avec impatience des nouvelles de la seconde saison de la série Mercredi, vous allez devoir patienter encore un petit peu.

Si le programme fait parler de lui en ce moment, c’est à cause du scandale dans lequel se retrouve plongé l’un des acteurs principaux du casting.

Un acteur de la série Netflix Mercredi se retrouve au coeur du scandale

Un comédien est accusé par de nombreuses jeunes femmes

Comme des milliers de personnes à travers le monde, vous avez sans doute déjà regardé la première saison de la série Mercredi, sur la plateforme de streaming Netflix. Il faut dire que cette dernière rencontre un succès incroyable. Il se trouve que Netflix a déjà décidé de renouveler le programme pour une saison de plus. De quoi vous faire plaisir !

Malheureusement, depuis quelques jours l’un des acteurs principaux de la série se retrouve au coeur d’un énorme scandale sur les réseaux sociaux. Il s’agit du comédien Percy Hynes White qui prête ses traits au personnage de Xavier. Ainsi, sur Twitter plusieurs jeunes femmes l’ont accusé d’agression sexuelle et de comportements déplacés. Même si elles n’ont pas déposé plainte de façon officielle, la réputation du jeune homme en est déjà très impactée.

Ce dernier n’a d’ailleurs toujours pas réagit. Netflix ne s’est pas non plus exprimé sur le sujet. Si ces accusations sont fondées, son avenir au sein de la série risque d’être fortement compromis. Il n’y a plus qu’à attendre que la justice fasse son travail.

#INFO Percy Hynes White est accusé sur twitter d’agression se**elles Thread en dessous 👇 pic.twitter.com/txqzTdQfxO — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) January 19, 2023

La date de sortie de la seconde saison de Mercredi sur Netflix

La série Mercredi aura droit à une seconde saison comme nous l’a confirmé la plateforme de streaming Netflix. Attendez vous à retrouver la famille Addams au grand complet sur tous vos écrans. Seulement, ce ne sera pas encore pour tout de suite. Ainsi, le tournage de cette deuxième saison n’a pas commencé.

Il ne devrait pas débuter avant plusieurs semaines. Nous pouvons alors estimer la date de sortie de la seconde saison de Mercredi au début de l’année 2024. Les accusations portant sur Percy Hynes White pourront également la retarder.

En attendant, vous ne risquez pas de vous ennuyer pour autant. Si vous aimez les séries fantastiques comme Mercredi, vous allez être servi. En effet, dès le mois de mars vous allez pouvoir découvrir la série Shadow and Bone saison 2 sur tous vos écrans. Une sortie à ne surtout pas rater !