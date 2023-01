Alors que la suite de la série, Mercredi saison 2, se précise, de nouvelles informations viennent de nous parvenir à propos du casting du programme.

Ainsi, plusieurs personnages vont quitter la série et ne seront donc plus présents lors des prochains épisodes.

Même si vous n’êtes pas une grande fan de séries, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène du moment. Depuis sa sortie sur la plateforme Netflix en novembre dernier, tout le monde ne parle plus que de Mercredi. Il faut dire que le programme de Tim Burton a réalisé d’excellentes audiences.

Vous n’avez pas à vous inquiéter en ce qui concerne la suite de la série. En effet, Netflix a déjà confirmé qu’une seconde saison était en préparation. Jenna Ortega sera donc prochainement de retour pour de nouvelles aventures au sein de Nevermore. Seulement, le casting de cette seconde saison ne sera pas tout à fait le même. Ainsi, plusieurs personnages vont quitter la série. Ce sera notamment le cas de Rowan. L’adolescent a bel et bien été assassiné et ne sera pas de retour.

La psychologue de Mercredi ne sera pas non plus présente lors de cette prochaine saison. Il s’agit de l’une des dernières victimes du Hyde. Enfin, un personnage pourtant très apprécié des spectateurs va quitter la série.

Il s’agit de celui de Madame Weem, la principale de Nevermore. Cette dernière a succombé à ses blessures. Un nouveau personnage va donc devoir reprendre la direction de l’école.

There’s at least a few #WednesdayNetflix characters that probably won’t return in season 2. https://t.co/C4Zhv7QyaM

— Netflix Life (@NetflixLifee) January 17, 2023