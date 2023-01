Jusqu’à présent, nous n’avions pas beaucoup d’informations à propos de la suite de la série, Riverdale saison 7. Heureusement, les choses ont changé !

En effet, il se trouve que nous venons tout juste d’apprendre la date de sortie officielle des prochains épisodes du programme sur Netflix !

La date de sortie de la série Riverdale saison 7 vient d’être dévoilée

Une septième saison qui va aussi marquer la fin de la série

Cela fait déjà six saisons, comme pour la série Outlander, que vous suivez les aventures hors du commun des habitants de la ville de Riverdale sur vos écrans. Malheureusement, il se trouve que toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, cette septième saison de Riverdale va également marquer la fin du programme. La série n’a pas été renouvelée. Il faut dire que les comédiens avaient envie de se consacrer à d’autres projets.

Cette septième saison risque bien de vous surprendre. En effet, la bande d’amis a changé d’époque. Ces derniers évoluent désormais dans les années cinquante. Ils semblent avoir perdu la mémoire et oublié complètement leur ancienne existence. Tous les habitants sont persuadés que ce monde est bel et bien le leur.

Le seul à se souvenir de sa vie d’avant est Jughead. Le jeune homme serait donc en mesure de ramener ses amis dans la bonne réalité. Mais, il est aussi possible que Jughead se sente plus épanoui dans cette décennie. Ce qui est certain c’est que cette septième saison de Riverdale n’a pas fini de vous étonner.

La date de sortie de la série Riverdale saison 7 sur tous nos écrans

Il est vrai que la plateforme de streaming Netflix est restée assez discrète en ce qui concerne la septième saison de Riverdale. Mais, nous avons une nouvelle qui devrait vous faire plaisir. En effet, la date de sortie des prochains épisodes du programme vient tout juste d’être révélée.

#INFO La septième et dernière saison de #Riverdale sera diffusée à partir du 29 mars. pic.twitter.com/R4noiwEFfx — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) January 13, 2023

Cette dernière se rapproche déjà à grands pas. Vous allez pouvoir découvrir la saison finale de Riverdale dès le 29 mars prochain. De quoi mettre un point final à l’histoire de Betty, Archie, Jughead et Veronica.

Au cours de ce mois de mars à venir, vous aurez également la chance de pouvoir regarder la série Shadow and Bone saison 2. Le programme fantastique sera de retour au début du mois. Ce printemps s’annonce d’ores et déjà bien chargé pour les abonnés Netflix !