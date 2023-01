Si vous ne savez pas vraiment comment vous maquiller cet hiver, vous pourrez opter pour le Cold make up sans aucune hésitation.

C’est le maquillage qui est le plus en vogue chez toutes les fans de beauté en ce moment !

Le Cold make up sera le maquillage à adopter absolument cet hiver

En quoi consiste cette nouvelle tendance du Cold make up exactement ?

Depuis quelques semaines, une toute nouvelle tendance maquillage fait beaucoup parler d’elle sur les différents réseaux sociaux. Vous la connaissez d’ailleurs peut être déjà. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave. Nous allons tout vous expliquer.

Ainsi, il s’agit du Cold make up. C’est un maquillage assez facile à réaliser que vous pourrez porter tout au long de l’hiver. Ce dernier consiste alors à reproduire les effets du froid sur votre peau et votre visage grâce au maquillage. L’objectif est de faire comme si vous veniez de faire une promenade au grand air, avec des températures glaciales.

C’est un make up assez naturel que vous pourrez tout à fait porter dans votre vie de tous les jours. Il sera idéal pour mettre votre frange rideau en valeur ou votre nouvelle coupe courte !

Reproduire ce maquillage facilement depuis votre salle de bain

Vous devez désormais avoir très envie d’apprendre à reproduire ce maquillage à la maison. Vous n’avez aucun soucis à vous faire. Pas besoin de vous maquiller tous les jours pour vous en sortir. Pour commencer, vous allez unifier votre teint. Vous aurez ensuite besoin d’un blush rosé, assez marqué. Vous devrez alors le déposer à l’aide d’un gros pinceau au niveau de vos pommettes.

Mais, vous devrez également mettre du blush sur le bout de votre nez. De cette façon, votre visage va sembler comme rosi par le froid. Pour vos yeux, vous devrez mettre un petit peu d’highlighter au niveau du coin interne de ces derniers. Cela va apporter de la lumière à votre regard. Pour terminer, il ne vous restera plus qu’à maquiller votre bouche. Pour ce faire, vous devrez opter pour un gloss transparent, ou tout simplement un baume à lèvres légèrement teinté.

Ce Cold make up sera idéal pour un look du quotidien. Vous pourrez alors porter une tenue décontracté, comme un jean, pour mettre en valeur votre maquillage. De plus, cela ne vous prendra pas plus de cinq minutes pour le reproduire. Il ne vous reste qu’à le tester !