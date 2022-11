Le premier site de rencontres amoureuses voit le jour en 1995. Plus de vingt ans plus tard, il existe des milliers de sites et d’applications destinées aux célibataires ainsi qu’aux autres profils. Selon un rapport sorti en 2020, près de 72 millions de personnes utilisaient les applications en Europe.

Selon Match.com, le pionnier dans le domaine, une relation sur trois a vu le jour grâce aux sites de rencontre. À elle seule, la France compte près de 2 000 plateformes en ligne. Face à leur succès, vous souhaitez sauter le pas, alors cliquez ici ? Il est important de bien remplir son profil afin de réaliser de belles rencontres.

Par ailleurs, il faut aborder les autres personnes avec du tact. Les conseils suivants peuvent aider.

Bien remplir son profil : une étape importante

Sur un site de rencontre, chacun a la chance de rencontrer des personnes réelles, d’avoir un vrai rendez-vous, de construire une relation amoureuse. L’objectif de cette plateforme est de mettre en relation deux profils, qu’ils se rapprochent et qu’ils s’entendent.

C’est pourquoi il est important de remplir son profil. De plus, une personne qui reçoit un message d’une autre sur ce genre de site visite d’abord son profil. La photo fait partie des détails importants. Les autres participants sur le site web ont besoin de voir un visage.

Ensuite, il faut écrire un texte de présentation qui révèle un peu de sa personne. L’intéressé doit également remplir les centres d’intérêt, les valeurs, la situation matrimoniale et professionnelle. C’est à partir de ces informations qu’une personne évalue l’affinité entre elle et une autre.

5 conseils pour aborder une personne sur un site de rencontre

Vous avez trouvé un profil intéressant qui partage les mêmes intérêts que vous ? Les conseils suivants peuvent vous aider à l’aborder.

Soignez le premier message

Dans les rencontres physiques, l’autre vous évalue au premier regard. Il en est de même sur les sites de rencontre. Par conséquent, vous devez soigner votre premier message. Un « Salut, ça va ? » passe pour un message banal. Il conduit à une conversation classique qui ennuiera l’autre.

Abordez la personne avec un message original

Sur un site de rencontre, votre interlocuteur reçoit beaucoup de messages. Pour éviter de sortir de la banalité, misez sur l’humour et l’originalité. Pour cela, vous pouvez consulter son profil et analyser ses centres d’intérêt. Envoyez un message comme « cela t’intéresserait de partir en randonnée avec moi ? » si la personne apprécie cette activité.

Évitez le langage familier

Même si vous êtes sur Internet, ce n’est pas une raison d’utiliser un langage familier, voire vulgaire. Les habitués du vouvoiement peuvent commencer ainsi au début de la conversation. Les plus jeunes peuvent utiliser le tutoiement, mais toujours dans un ton poli.

Écrivez avec soin

À l’heure où le langage SMS devient une habitude, vous êtes tenté d’utiliser des abréviations improbables. Pourtant, lors d’un premier échange, soigner son orthographe démontre déjà votre volonté de séduire l’autre. Les expressions comme « Koi de 9 » n’ont rien de moderne. Au contraire, elles vous font passer pour un ado prépubère.

Évitez les sujets clivants

Il n’est pas évident de trouver un sujet pertinent pour animer une conversation. Cependant, il faut éviter de parler de votre ancienne relation ou d’évoquer votre envie d’avoir des enfants. Par ailleurs, il est préférable d’éviter les sujets comme la politique ou le sexe.