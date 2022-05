Avez-vous besoin d’une veste technique qui est à la fois douillet et chaude ? Optez pour la doudoune pour femme. Efficace pour couvrir la partie haute de votre corps, cette dernière est incontournable durant la saison hivernale.

Toutefois, il est important de bien choisir ce vêtement en fonction de sa morphologie. Sur le marché, elle existe en plusieurs modèles et leurs caractéristiques telles que la matière, l’épaisseur, le coloris, la coupe, etc. varient d’une veste à une autre.

Voici nos conseils pour bien choisir sa doudoune pour femme

Si vous peinez à faire le bon choix, cet article va vous aider à trancher parmi tous les doudounes pour femme disponibles sur le marché.

Une doudoune pour femme, pour quel intérêt ?

Porter une doudoune permet de maintenir le corps au chaud, quelle que soit la circonstance. Elle est parfaitement adaptée au temps glacial de l’hiver, mais aussi aux soirées fraîches de l’été.

Contrairement à d’autres habits remplissant la même fonction, la doudoune pour femme est extrêmement compressible. D’ailleurs, c’est cette caractéristique technique qui la rend unique et très prisée par la gente féminine.

La longueur d’une doudoune

Aujourd’hui, la doudoune pour femme commence à trouver sa place dans la plupart des dressings. Outre votre forme morphologique, la taille de votre doudoune dépend du style vestimentaire que vous voulez adopter.

Selon vos préférences, vous pouvez choisir une doudoune longue ou mi- longue qui tombe à mi-cuisse. Si vous voulez vous couvrir davantage contre les vents froids de l’hiver, la doudoune longue vous apporte plus de chaleur.

En revanche, si vous êtes de petite taille, préférez le modèle mi-long. Pour les femmes rondes, le modèle plus long contenant moins de rembourrage est à privilégier afin de bien couvrir les hanches.

Doudoune pour femme, quelle couleur choisir ?

Une simple astuce pour vous aider à choisir la couleur de votre doudoune est de se baser sur la coloration de vos cheveux.

Si vous êtes blonde, par exemple, les tons naturels tels que le Camel, l’écru, le brun ou encore l’ocre sont les plus appropriés.

Pour les rousses, les coloris intenses comme le marine, le noir ou les tons verts leur conviennent.

Cependant, si vous avez des cheveux blancs ou gris, choisissez une couleur qui ressort parfaitement leur luminosité (blanche, vert foncé ou noire bleue).

La doudoune sans manche ou à manche longue ?

La doudoune pour femme sans manche n’est pas mal du tout. Du point de vue pratique, elle vous permet d’être plus libre dans tous vos mouvements.

Elle s’enfile rapidement et est très confortable par rapport à une doudoune à manche longue. Elle se porte bien en mi-saison et d’une grande aide en période d’hiver. Dans ce cas précis, il faut opter pour une doudoune moins épaisse que vous pouvez mettre dans votre manteau.

Le grand avantage avec une doudoune sans manche, c’est qu’elle s’associe à plusieurs tenues. A l’inverse du modèle sans manche, la doudoune à manche longue vous couvre davantage.

Bien que vous perdiez en mobilité, la doudoune à manche longue ne vous contraint pas à amener avec vous un vêtement chaud supplémentaire dans le cas où la température chute très bas.

Doudoune pour femme, quelle matière ?

La qualité d’une doudoune pour femme dépend surtout des matériaux qui la composent. En général, l’extérieur est toujours en nylon, réputé pour sa légèreté et sa résistance. Le duvet et le synthétique sont les isolants les plus utilisés pour une doudoune féminine.