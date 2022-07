Si les herbes aromatiques permettent d’apporter de la saveur à vos plats, ces dernières peuvent parfois être difficiles à conserver.

Heureusement, il existe une astuce infaillible pour les conserver plus longtemps sans qu’elles ne perdent leur saveur.

La meilleure astuce pour conserver vos herbes aromatiques plus longtemps

Garder vos herbes aromatiques le plus longtemps possible

Que ce soit pour assaisonner votre viande ou relever le goût de vos tomates, les herbes aromatiques sont vos meilleures alliées en cuisine. Pour encore plus de saveur, il est conseillé de les utiliser fraîches et non déjà séchées.

Seulement, comme vous avez certainement déjà pu le remarquer, les herbes fraîches sont très difficiles à conserver. Après seulement quelques jours, vous êtes déjà obligé de les jeter.

Heureusement, il existe une astuce infaillible pour pouvoir garder vos herbes aromatiques plus longtemps. Vous devrez commencer par les laver avec soin, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc, comme pour les fraises. Veillez à retirer les feuilles déjà fanées.

Ensuite, vous devrez placer vos herbes dans des bocaux contenant un fond d’eau et les recouvrir dans un sachet plastique. Il ne vous restera plus qu’à les placer dans votre réfrigérateur, évitez seulement la porte du frigo.

Cet environnement humide aidera vos herbes à se conserver beaucoup plus facilement. Il vous suffira seulement d’ajouter un petit d’eau au fil des jours.

Les aliments que vous ne devez pas mettre au frigo

Si, pour conserver vos herbes aromatiques plus longtemps, il es fortement recommandé de les placer dans votre frigo, ce n’est pas le cas pour tous les aliments. Ainsi, certains ne devront en aucun cas être stockés dans votre réfrigérateur. C’est le cas des fruits riches en eau comme le melon ou la pastèque.

En effet, ces fruits possèdent une saveur très délicate et subtile qui risque d’être altérer par le froid. Il vous suffira de les conserver dans une pièce pas trop chaude. Les oeufs ne doivent pas non plus être gardés au réfrigérateur. C’est une très mauvaise habitude qui peut être dangereuse.

En effet, leur coquille contient des bactéries qui risquent de contaminer le reste de vos produits dans le frigo. Gardez les plutôt dans l’un de vos placards. Enfin, vous ne devrez pas non plus mettre votre pain au réfrigérateur. Plutôt que de l’aider à se conserver, le froid va l’assécher. Il est donc préférable de le placer dans un placard ou une boîte réservée.