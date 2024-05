Le rouge est l’une des couleurs primaires en peinture, avec le jaune et le bleu. C’est une teinte chaude et vibrante qui évoque la passion, l’énergie et l’amour. Dans cet article, nous allons voir comment obtenir différentes nuances en mélangeant des couleurs primaires et secondaires.

Nous verrons également quels sont les pigments traditionnellement utilisés pour créer du rouge en peinture. Enfin, nous donnerons quelques conseils pratiques pour bien doser les mélanges et obtenir la teinte désirée.

Les bases pour créer du rouge

Traditionnellement, le rouge pur s’obtient en utilisant des pigments tels que le vermillon (sulfure de mercure) ou le carmin (extrait de la cochenille). Toutefois, ces pigments sont assez coûteux et potentiellement toxiques.

Heureusement, il est possible de créer une large gamme en mélangeant les trois couleurs primaires. En ajoutant du jaune, on obtient des teintes orangées. Avec du bleu, on tire le rouge vers des nuances pourpres ou bordeaux. Le mélange avec du blanc donne quant à lui des tons roses.

Différentes nuances de rouge

Voici quelques mélanges types pour obtenir différentes nuances :

Vermillon : mélangez 2 parts de jaune avec 1 part de magenta (rouge-violet)

mélangez 2 parts de jaune avec 1 part de magenta (rouge-violet) Coquelicot : mélangez 1 part de jaune, 1 part de magenta et une petite touche de bleu

mélangez 1 part de jaune, 1 part de magenta et une petite touche de bleu Cerise : mélangez 2 parts de magenta avec 1 part de jaune

mélangez 2 parts de magenta avec 1 part de jaune Carmin : mélangez 1 part de magenta et 1 part de carmin ou laque rouge

mélangez 1 part de magenta et 1 part de carmin ou laque rouge Bordeaux : mélangez 4 parts de magenta, 2 parts de carmin et 1 part de bleu

mélangez 4 parts de magenta, 2 parts de carmin et 1 part de bleu Brique : mélangez 2 parts de jaune, 2 parts d’ocre rouge et 1 part de noir

mélangez 2 parts de jaune, 2 parts d’ocre rouge et 1 part de noir Cardinal : mélangez 2 parts de magenta et 1 part de jaune

mélangez 2 parts de magenta et 1 part de jaune Corail : mélangez 1 part de jaune avec une touche de rouge et de blanc

mélangez 1 part de jaune avec une touche de rouge et de blanc Rosé : mélangez 1 part de blanc, 1 part de rouge et une touche de noir

Vous pouvez varier les proportions pour obtenir des tons plus clairs, plus soutenus, plus chauds ou plus froids, comme pour le violet. N’hésitez pas à faire des essais sur une palette avant de travailler sur votre support final.

Quelques conseils pratiques

Voici quelques conseils pour réussir vos mélanges et obtenir le rouge désiré:

Utilisez des pigments de qualité. Les peintures bon marché donneront des mélanges ternes.

Les peintures bon marché donneront des mélanges ternes. Travaillez avec des couleurs complémentaires. Il s’obtient en mélangeant le magenta et le jaune qui sont des complémentaires.

Il s’obtient en mélangeant le magenta et le jaune qui sont des complémentaires. Mélangez avec parcimonie le blanc et le noir qui assourdissent les couleurs. Préférez des nuances déjà existantes comme l’ocre rouge.

qui assourdissent les couleurs. Préférez des nuances déjà existantes comme l’ocre rouge. Respectez l’ordre des mélanges. Par exemple, pour un orangé, commencez par mélanger le jaune et le rouge avant d’ajouter d’autres pigments.

Par exemple, pour un orangé, commencez par mélanger le jaune et le rouge avant d’ajouter d’autres pigments. Utilisez une palette pour préparer vos mélanges et faire des essais.

pour préparer vos mélanges et faire des essais. Nettoyez vos pinceaux entre chaque mélange pour ne pas polluer vos couleurs.

entre chaque mélange pour ne pas polluer vos couleurs. Laissez sécher vos essais sur une feuille avant de transposer sur votre toile.

sur une feuille avant de transposer sur votre toile. Variez les supports et textures qui influent sur la perception des couleurs.

supports et textures qui influent sur la perception des couleurs. Observez la réalité et inspirez-vous de tons naturels pour composer.

Avec un peu de pratique, vous parviendrez à créer une riche palette pour sublimer vos tableaux. Amusez-vous lors de vos mélanges et expérimentez !

Créer du rouge en peinture est un exercice passionnant qui demande de la pratique et un sens de l’observation. Que votre rouge tire vers l’orangé, le pourpre ou le rose, il existe de multiples façons de l’obtenir. Par des mélanges subtils des couleurs primaires et secondaires, vous y trouverez votre bonheur.

Voir le tuto vidéo pour faire la couleur rouge en peinture