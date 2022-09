Après la période COVID-19 et son confinement, le mode de travail a changé et ces récents événements ont été pour certains un élément déclencheur pour changer de métier.

Qu’il s’agisse d’une lassitude, d’une envie de faire passer sa passion en premier ou bien un besoin de se fixer de nouveaux objectifs, la reconversion professionnelle a le vent en poupe !

Nos conseils pour bien réussir sa reconversion professionnelle

De nos jours, de plus en plus d’actifs décident de reprendre leur carrière en main et de se diriger vers des formations professionnelles pour changer de métier.

Préférant avoir un travail qui leur permet d’avoir une meilleure qualité de vie, ces hommes et ces femmes sont à la recherche d’un changement de secteur ou de statut. Afin de réussir sa reconversion professionnelle, suivez nos 6 conseils judicieux !

1. Le bilan de compétences

Si vous souhaitez changer de métier, est-ce en rapport à votre épuisement sur votre poste actuel ? Ou bien est-ce parce que votre entreprise ne peut pas vous proposer d’évolution ?

Si vous hésitez sur la voie à prendre, le mieux est de réaliser un bilan de compétences. Ce dispositif vous éclairera sur vos capacités, mais aussi sur le financement d’une formation.

2. Être sûr de sa voie professionnelle

Si quelquefois, trouver sa voie est une évidence pour certains, d’autres personnes auront besoin d’un temps de réflexion, pris au moment de leur ancien métier ou bien après une démission ou la fin d’un contrat. Une fois que vous avez émis un choix sur un métier, vous devez réfléchir aux débouchés, à votre plan de carrière, à vos futurs revenus et à la concurrence si vous vous lancez dans une activité commerciale.

3. S’entretenir avec des professionnels de votre futur secteur

Une fois que votre idée de reconversion professionnelle est arrêtée, penchez-vous sur les professionnels du métier qui sont dans ce secteur depuis longtemps. Via les réseaux sociaux ou les forums d’étudiants, prenez l’attache de ces experts afin de mieux appréhender votre future transition professionnelle. Ces entretiens pourront vous éclairer sur les points positifs mais éventuellement négatifs de cette reconversion.

4. Se renseigner sur les formations nécessaires

Vous êtes actuellement dans le domaine de l’esthétique et souhaitez vous plonger dans un métier d’assistant administratif ? Avez-vous réfléchi à la formation que vous souhaiteriez suivre ? Quel diplôme est le plus adapté à votre situation ? Combien d’années avez-vous besoin de consacrer à vos études ? Quel est votre plan de financement ? Toutes ces questions doivent être étudiées en amont avant de trouver la meilleure formation.

5. Connaître votre futur salaire

Changer de métier oui, mais pour gagner moins ? Le critère du salaire est tout de même relativement important et vous devez prêter attention à cet élément. Renseignez-vous auprès des professionnels du secteur, sur les grilles de salaires des conventions collectives et calculez vos revenus futurs !

6. Trouver la formation pour votre reconversion

Vous souhaitez une formation à distance ? Vous êtes à la recherche d’une alternance ? Quelles que soient vos envies, vous pouvez trouver une école ou un centre de formation qui vous correspondent. Aujourd’hui, un immense choix est possible pour des formations diplômantes ou des perfectionnements, basés sur vos compétences et expertises actuelles.

Une fois tous ces points minutieusement étudiés, vous pourrez vous lancer dans cette nouvelle aventure !