Avec l’arrivée du printemps, de nouvelles tendances maquillage apparaissent. Ainsi, en ce moment tout le monde ne parle plus que du Coquette make up.

Il s’agit d’un maquillage romantique à essayer absolument ! Ce dernier est idéal pour les beaux jours qui s’annoncent.

Le Coquette make up est la nouvelle tendance à essayer absolument

Adoptez un maquillage frais et léger pour le printemps

Dans quelques semaines, le printemps va pointer le bout de son nez. Ce sera alors l’occasion pour vous de tester de nouvelles tendances. Que ce soit au niveau de vos vêtements ou de votre maquillage, plusieurs changements vont s’opérer. Ainsi, la saison prochaine, vous devrez opter pour un make up beaucoup plus léger que cet hiver.

Vous n’aurez plus besoin de passer des heures à travailler votre teint ou vos yeux. La mode sera aux looks frais et romantiques. Vous pourrez alors vous inspirer des héroïnes de la série La chronique des Bridgerton. C’est le moment de vous entrainer à réaliser le Coquette make up si vous voulez être prête dès le retour du soleil !

Comment adopter le Coquette make up à la maison ?

Sur les réseaux sociaux, le Coquette make up fait fureur. Toutes les influenceuses tentent de l’adopter. Il s’agit alors d’un maquillage très romantique qui est assez facile à reproduire. Pour votre teint, laissez votre fond de teint de côté. A la place, utilisez un correcteur uniquement sur vos imperfections. Le produit essentiel dans ce maquillage est le blush rosé.

N’hésitez pas à en appliquer sur vos pommettes mais aussi sur vos paupières. Sur vos lèvres, privilégiez un gloss léger et transparent pour apporter une touche de brillance. Enfin, vous pouvez terminer par une touche d’highlighter sur le bout de votre nez et le haut des pommettes.

La tenue idéale pour sublimer votre nouveau maquillage

Avec ce maquillage frais et léger, vous devrez adopter une tenue plutôt féminine. Ainsi, ce printemps vous pourrez vous laisser séduire par une longue robe fleurie. Cela va donner un côté romantique à votre style. Les chemisiers en broderie anglaise seront également très tendances la saison prochaine.

Vous pourrez alors porter votre chemiser avec une jupe en jean Stradivarius. Préférez le jean clair, beaucoup plus lumineux. Pour mettre en valeur votre maquillage, évitez les teintes trop foncées et les tenues trop chargées. L’objectif est d’obtenir un style frais et naturel qui sera adapté au début du printemps !