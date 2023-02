Alors que la production de la troisième saison de la série, La chronique des Bridgerton, est toujours en cours, les premières images du mariage de Colin et de Pénélope viennent d’être dévoilées.

De quoi vous aider à attendre jusqu’à la sortie des prochains épisodes.

Difficile d’obtenir des informations officielles de la part de Netflix à propos de la troisième saison de La chronique des Bridgerton. Pourtant, il s’agit de l’une des séries les plus attendues de l’année par les abonnés de la plateforme de streaming. Heureusement, nous avons tout de même quelques nouvelles à vous faire parvenir.

Même si le tournage a commencé il y a plusieurs mois de cela, ce dernier est toujours en cours. Mais, il devrait très prochainement toucher à sa fin. Ainsi, les comédiens sont actuellement en train de tourner le mariage de Pénélope et de Colin. Pour rappel, il s’agit du couple autour duquel sera centrée cette troisième saison. D’ailleurs quelques images du mariage viennent d’être dévoilées.

Vous pouvez y découvrir les invités, tous élégamment vêtus. Si toute la famille Bridgerton sera au mariage, ce ne sera pas le cas de Daphné. La comédienne Phoebe Dyvenor, tout comme l’acteur René Jean Page, ne sera pas présente dans cette nouvelle saison. Espérons qu’elle revienne par la suite dans la série et reprenne le personnage de Daphné. Elle va nous manquer dans cette nouvelle saison.

Extras on The Bridgerton Set for Penelope Featherington’s Wedding to Colin Bridgerton. pic.twitter.com/PXDTQjIV8J

— UnBoxPHD (@UnBoxPHD) February 11, 2023