Dans quelques semaines, vous n’aurez plus besoin de votre doudoune. A la place, vous pourrez opter pour cette veste super tendance déjà adoptée par Cristina Cordula.

La styliste a décidé de vous dévoiler la veste que vous verrez partout au printemps prochain.

Cristina Cordula vous dévoile la veste la plus tendance du printemps

Les vestes que vous pourrez porter au printemps prochain

Les températures vont commencer à remonter si bien que vous aurez vite trop chaud dans votre doudoune hivernale. Vous allez donc devoir faire un petit peu de shopping et vous offrir une veste plus légère. Parmi les grandes tendances du printemps, vous allez notamment trouver le trench Mango.

Ce dernier est un indémodable dont vous ne pourrez pas passer dès que vous aurez envie d’une tenue un petit peu élégante. Le bomber Zara sera, lui aussi, très en vogue la saison prochaine. Mais, dès le début des beaux jours c’est bel et bien la veste en tweed qui fera un retour en force dans tous nos dressings.

Le tweed sera la grande tendance de la saison selon Cristina Cordula

Ainsi, Cristina Cordula a confirmé le retour du tweed sur son compte Instagram. Il faut dire que cette matière sera partout au printemps prochain. Pour être tendance il vous faudra donc vous offrir une veste en tweed. Pour la coupe, nous vous conseillons de vous tourner vers un blazer oversize.

Vous serez alors certaine de faire sensation tout au long de la saison prochaine. Le tweed est un tissu plutôt chic et sophistiqué. Si bien que vous pourrez porter votre veste en toutes circonstances. Très vite, elle deviendra un indispensable de votre garde robe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Comment porter au mieux votre nouvelle veste en tweed ?

Maintenant que vous savez que le tweed sera l’une des grandes tendances de la saison prochaine. Il vous reste encore à bien le porter. Vous pourrez alors mettre votre nouvelle veste avec un jean brut et une chemise blanche. C’est une tenue féminine et assez habillée, que vous pourrez facilement porter dans votre vie de tous les jours.

Pour un style qui soit plus chic, vous pourrez mettre votre veste en tweed avec une petite robe noire et une paire de santiags. C’est une tenue avec laquelle vous serez certaine de ne pas passer inaperçue. A vous de choisir le style qui vous convient le mieux et qui vous plaît le plus !