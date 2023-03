Cristina Cordula est une experte du style et de la mode. Pour vous aider à ne plus vous tromper, elle a décidé de vous dévoiler le pire fashion faux pas possible.

C’est un interdit que vous ne devez surtout plus porter, que ce soit en été ou en hiver.

La styliste Cristina Cordula vous dévoile le pire fashion faux pas possible

Les collants couleur chair sont un interdit pour la styliste

Depuis des années maintenant, Cristina Cordula s’intéresse à la mode. Cette dernière est désormais une experte du style. Vous pouvez donc lui faire confiance les yeux fermés. Récemment, cette dernière a décidé de vous dévoiler quel était le pire fashion faux pas selon elle.

Ainsi, d’après Cristina, porter des collants couleur chair est un impardonnable. C’est un accessoire vieillissant et complètement démodé. Que ce soit en été ou en hiver, c’est un grand non pour la styliste. Ces collants vont donner l’impression que vous êtes bien plus âgée que vous ne l’êtes en réalité. Il est donc temps de vous en débarrasser !

Les alternatives de Cristina Cordula pour les remplacer

Ne vous en faites pas, Cristina Cordula a également dévoilé quelques alternatives aux collants couleur chair. Ainsi, au printemps et en été, la styliste vous conseille simplement de sortir jambes nues. Si vous vous êtes complexée et que vous ne vous sentez pas à l’aise, choisissez une robe longue ou bien une combinaison fluide.

En hiver, il est préférable de porter des collants noir basiques ou bien des collants marron. Ces derniers sont une nouvelle tendance mode. Ils vont vous donner bonne mine et seront plus naturels que des collants noir. Le plus important est de dire adieu aux collants couleur chair.

Les fautes de goût à éviter lors de la saison printemps été

Les collants couleur chair ne seront pas le seul fashion faux pas que vous risquez de faire avec l’arrivée du printemps. Ainsi, cette année, la mode sera aux vêtements larges et aux coupes oversize. Vous devrez donc éviter de porter des tenues moulantes, cintrées ou bien trop près du corps.

Pour les pantalons, préférez des coupes droites ou évasée. De même, choisissez des vestes larges, quitte à les prendre une taille au dessus. Vous devrez arrêter de porter vos jeans slim et les ranger avec vos collants couleur chair. Il est peut être temps de faire du tri dans votre garde robe.