Vous avez certainement déjà connu cette situation où vous venez de passer une heure à faire brushing mais que vous devez enfiler un pull à col roulé. Heureusement, Cristina Cordula a une astuce infaillible pour ne plus se décoiffer en s’habillant.

Vous avez de la chance puisqu’elle a décidé de la partager avec vous !

Cristina Cordula nous dévoile son astuce pour ne plus se décoiffer en s’habillant

La styliste partage sa méthode surprenante pour conserver une coiffure impeccable

Le matin, vous commencez certainement par vous coiffer avant de vous habiller. Mais, il suffit que vous ayez choisi une tenue avec un col un petit peu serré pour que vous efforts soient réduits à néant. Heureusement, Cristina Cordula a une astuce pour régler cette problématique.

Elle a décidé de la partager sur son compte Instagram. Avant de s’habiller, la styliste enroule ses cheveux dans un foulard en soie. De cette façon, ils sont parfaitement protégés. La soie est une matière très douce qui ne va pas abimer votre coiffure, ne vous en faites pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Le violet sera la couleur la plus tendance du printemps prochain selon Cristina Cordula

Dans cette vidéo postée sur son compte Instagram, Cristina nous dévoile également l’une des couleurs qui sera la plus tendance au printemps prochain. Ainsi, fini le noir et le gris, vous devrez faire place à des teintes plus vives.

D’ici quelques semaines, c’est le violet qui sera son apparition dans vos tenues. Vous pourrez alors opter pour un violet électrique ou bien pour une teinte lilas, avec des nuances pastel. Il s’agit d’une couleur qui reste tout de même élégante. De cette façon, vous ne devriez pas avoir trop de mal à la porter.

Comment adopter le violet dans vos tenues du quotidien ?

Si vous n’avez pas l’habitude de porter des couleurs, vous devez vous demander comment faire pour adopter le violet dans vos tenues du quotidien. Nous vous conseillons alors d’y aller par petite touches. Ne commencez pas tout de suite par un total look violet. Ainsi, pour un look décontracté, vous pourrez porter un jean cargo New Look avec un sweat lilas.

Si vous souhaitez une tenue plus sophistiquée, vous pourrez opter pour une jupe Zara et un chemiser violet. Privilégiez des teintes neutres pour ne pas risquer de faire de fashion faux pas. Le violet s’accordera parfaitement avec du beige, du gris ou encore du noir.