Sur son compte Instagram, Cristina Cordula partage beaucoup de choses avec ses abonnés. Cette dernière n’a pas hésité à dévoiler son maquillage préféré pour la vie de tous les jours.

De quoi vous donner quelques idées si vous manquez d’inspiration pour vous préparer le matin !

Au printemps, la grande tendance sera celle du naturel

L’hiver est sur le point de toucher à sa fin. Si bien que dans quelques semaines seulement, le printemps sera de retour avec de nouvelles tendances. Mais, que ce soit dans le domaine de la beauté ou dans celui de la mode, la tendance sera au naturel cette saison.

Ainsi, beaucoup de femmes vont adopter le style Vanilla Girl. En effet, les teintes beige, crème et nude seront très présentes. Si, vous aussi, vous avez envie de faire sensation, vous devrez veiller à ne pas en faire trop. Cela devrait également vous permettre de vous préparer plus rapidement et de gagner du temps le matin.

Cristina Cordula vous montre son make up du quotidien

Si vous ne savez jamais comment vous maquiller le matin, Cristina Cordula a pensé à tout. En effet, cette dernière a dévoilé sur son compte Instagram le maquillage qu’elle avait l’habitude de porter dans la vie de tous les jours. Cela devrait vous donner quelques idées. Cette dernière affiche toujours un teint parfait qu’elle réchauffe avec un petit peu de bronzer au niveau des tempes et des pommettes.

Elle n’oublie pas non plus le blush. Pour les yeux, elle applique un fard foncé au niveau de sa paupière mobile et en ras de cil inférieur. Elle souligne son caractère grâce à plusieurs couches de mascara. Pour les lèvres, Cristina est une grande fan de gloss.

Reproduire le même maquillage à la maison

Vous n’aurez aucune difficulté à reproduire le même maquillage de Cristina Cordula dans votre salle de bain. Le plus important est de bien unifier votre teint. Vous pourrez alors utiliser un anti cernes pour camoufler vos imperfections de façon localisée. Le blush vous permettra également d’avoir bonne mine.

Si vous n’avez pas l’habitude de maquiller vos yeux, restez simple et appliquez seulement un petit peu de fard marron sur votre paupière. Le gloss sera très tendance la saison prochaine, vous devrez donc toujours en garder un tube à portée de main.