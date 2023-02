S’il y a bien une femme qui est toujours à la pointe de la mode, c’est Cristina Cordula. Cette saison cette dernière est une adepte de la transparence.

Elle vous dévoile d’ailleurs quelques conseils pour adopter cette tendance quel que soit votre âge.

Cristina Cordula vous aide à adopter la tendance de la transparence

Une mode que vous pouvez suivre peu importe votre âge

Cette année, de nombreuses tendances vont faire leur apparition dans nos dressings. Mais, il y en a une en particulier qui va se démarquer. Ainsi, vous ne le savez peut être pas encore mais la transparence sera très à la mode dans les mois à venir. De quoi vous donner envie de porter des tenues légères et séduisantes !

Seulement, certaines femmes n’osent pas adopter ce style. Que ce soit à cause de leur âge ou de leur morphologie, elles ne se sentent pas à l’aise. Pourtant, Cristina Cordula est catégorique sur ce sujet. La transparence est une tendance qui va à tout le monde ! Alors qu’elle se rapproche des soixante ans, cette dernière est une inconditionnelle de ce look.

Les looks préférés de Cristina Cordula pour adopter la transparence

Maintenant que Cristina Cordula vous a rassuré, vous allez pouvoir adopter la transparence vous aussi. La styliste, sur son compte Instagram, a d’ailleurs révélé quelle était sa tenue préférée pour suivre cette mode. Ainsi, cette dernière a l’habitude porter un haut transparent en-dessous duquel elle va mettre de la lingerie noire.

Elle obtient alors un style sensuel et féminin, parfaitement adapté à son âge. Par dessus, elle ajoute un blazer oversize qui va lui permettre de ne pas trop en dévoiler. Vous n’avez plus qu’à la copier !

Nos idées de tenues pour rester élégante en toutes circonstances

Si vous avez envie d’adopter la tendance du transparent même que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, nous avons quelques conseils pour vous. Ainsi, pour commencer, vous pourrez opter pour un pull Promod. De cette façon, votre haut ne sera pas complètement transparent.

Il va seulement laisser suggérer votre lingerie. N’oubliez pas de porter un blazer coloré par dessus pour plus de couvrance. De même, plutôt que de porter des sous vêtements en dentelle, pour être plus à l’aise, choisissez une brassière plus couvrante. Une fois que vous vous sentirez mieux, vous pourrez jouer pleinement la carte de la transparence.