Le jeu d’aventures Pékin Express vient tout juste de reprendre sur la chaine de télévision M6. L’occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les nouveaux candidats.

Si les deux soeurs Laura et Alexandra ont été impressionnantes, ce ne sont pas vraiment des inconnues.

Des rumeurs en ce qui concerne les deux soeurs de Pékin Express

Un retour très attendu pour la nouvelle saison de l’émission

Jeudi dernier, vous avez eu le plaisir de découvrir la première émission de cette nouvelle saison de Pékin Express. Cette dernière était très attendue par le public qui a été au rendez vous pour accueillir le programme comme il se doit.

Cette année, Stéphane Rotenberg vous emmène en Amérique du Sud. Le programme a alors débuté en Bolivie, sur les berges du célèbre lac Titi Caca. La finale prendra place au Brésil. L’émission s’annonce plus intense que jamais. Les candidats vont devoir faire face à des défis sportifs impressionnants et devront dépasser leurs limites.

Les deux soeurs connaissent bien l’univers de la télé

S’il y a un binôme qui s’est déjà démarqué lors de cette première émission, c’est celui formé par les deux soeurs, Laura et Alexandra. Cette dernière ont d’abord remporté haut la main l’épreuve d’immunité. Mais, elles ne sont pas arrêtées là. En effet, elles ont aussi gagné l’épreuve et l’amulette. Seulement, les deux jeunes femmes ne sont pas vraiment des inconnues.

Il se trouve que Laura a déjà participé à une émission auparavant. Cette dernière était l’une des candidats du jeu, A prendre ou à laisser, présenté par Cyril Hanouna. La jeune femme est également très proche de plusieurs personnalités médiatiques, comme Charlotte de Koh-Lanta. De quoi faire naitre de nombreuses rumeurs quant à leur participation à Pékin Express.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pékin Express M6 (@pekinexpressofficiel)

Des binômes qui s’annoncent prometteurs pour la suite de Pékin Express

Les sœurs ne sont pas les seules à avoir fait sensation lors de ce premier épisode. Le binôme d’inconnues semble également très prometteur. Même si elles sont opposées, Angie et Nathalie semble bien s’entendre et n’ont pas démérites. Nathalie a d’ailleurs remporté le duel final.

En revanche, les téléspectateurs ne sont pas vraiment des grands fans du duo formé par Chirine et Alexandre. Le jeune homme est le seul à avoir refusé de se lancer d’une tyrolienne. Les internautes n’ont pas non plus apprécié le fait qu’ils acceptent le lit d’une petite fille lors de leur nuit chez l’habitant. Cette dernière ayant du dormir par terre.