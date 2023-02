L’émission Pékin Express vient tout juste de reprendre sur la chaine de télévision M6. Mais, après seulement un épisode, un candidat commence déjà à énerver les internautes.

Il faut dire qu’Alexandre n’a pas vraiment brillé par son courage et sa détermination.

Ce candidat de Pékin Express commence déjà à énerver les internautes

L’émission est de retour pour une toute nouvelle saison

Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, l’émission Pékin Express est déjà de retour pour une nouvelle saison. Vous avez alors pu faire connaissance avec les participants de cette édition à l’occasion de la diffusion du premier épisode. Certains binômes se sont déjà fait remarqués.

Ainsi, vous avez pu découvrir le binôme patron et employée formé par Xavier et Céline qui a beaucoup amusé les spectateurs. Le binôme d’inconnues, Angie et Nathalie, semble plutôt bien s’entendre pour le moment. Les soeurs Laura et Alexandra ont déjà montré qu’elles n’étaient pas là pour plaisanter. Si elles ont remporté l’épreuve d’immunité, elles ont aussi remporté l’étape et l’amulette.

Alexandre n’a pas vraiment brillé lors de ce premier épisode

En revanche, il y a un candidat en particulier qui n’a pas vraiment brillé par son courage au cours de ce premier épisode. Il s’agit d’Alexandre qui participe au programme avec sa petite amie, Chirine. Ensemble depuis peu, ils sont envie de vivre cette aventure pour se rapprocher. Mais, cela semble mal parti pour eux.

En effet, les participants avaient pour mission de traverser le lac Titi Caca suspendus à une tyrolienne. Tous les autres candidats ont surmonté leur peur et se sont lancés. Seul Alexandre a décidé de ne pas le faire. Une décision qui a énervé les internautes. Ces derniers trouvent qu’Alexandre n’a pas sa place dans cette saison de Pékin Express. D’autant plus qu’il a pénalisé Chirine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pékin Express M6 (@pekinexpressofficiel)

Ce que vous réserve la suite de Pékin Express ces prochaines semaines

A l’issue de ce premier épisode, c’est le binôme formé par Colette et sa nièce Léa qui a été éliminé. Il faut dire que Colette a eu beaucoup de mal tout au long de l’étape et a souffert du mal des montagnes.

Dans les prochaines semaines, les candidats vont poursuivre leur périple en Bolivie. Les premières stratégies devraient commencer à apparaître avec la nouvelle règle du choix secret. Ce sont désormais aux candidats de désigner le binôme qui rejoindra le dernier de l’épreuve en duel final.