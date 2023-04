La nouvelle saison de l’émission Pékin Express est déjà bien avancée. Parmi les binômes favoris de cette année, les soeurs Alexandra et Laura sont en tête.

Pourtant, les deux jeunes femmes essuient de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont l’impression qu’elles sont avantagées par la production.

Alexandra et Laura de Pékin Express sont la cible des critiques

Un binôme qui a remporté de nombreuses étapes de la course

Cela fait quelques semaines déjà que la compétition a débuté pour cette nouvelle saison de l’émission Pékin Express. Cette année, les binômes ont pris la direction de l’Amérique du sud. Dès le début du programme, un duo s’est détaché des autres. Il s’agit de celui formé par les soeurs Alexandra et Laura.

Les deux jeunes femmes ont remporté de nombreuses amulettes. Fortes d’une alliance avec deux autres binômes, elles ont tout de suite préparé leur avenir dans le jeu. Il faut dire que ces dernières tout pour remporter cette nouvelle édition de Pékin Express.

Un handicap remis en question par les internautes

Si Alexandra et Laura sont très efficaces, elles ont tout de même perdu leur duel final. Heureusement pour elles, l’étape n’était pas éliminatoire. Elles ont alors du passer l’étape suivante en compagnie de Sofia, une jeune danseuse. Un handicap qui a énervé les internautes. En effet, d’après eux, la jeune femme a plutôt été un avantage pour les soeurs.

Lors du duel final, Sofia a même encouragé Laura et a couru encore plus vite qu’elle. Des critiques que les deux soeurs n’ont pas appréciée. Laura n’a pas hésité à répondre et à mettre les choses au clair sur son compte Instagram.

Tout ce qui vous attend dans la suite de l’émission Pékin Express sur M6

Peu importe ce que pense les internautes, l’émission Pékin Express sera de retour pour un tout nouvel épisode inédit jeudi prochain sur la chaine de télévision M6. Les binômes restants sont désormais au Brésil. La finale approche à grands pas.

Il ne reste d’ailleurs plus beaucoup de duos en compétition, seulement trois. Vous allez pouvoir assister à la demi finale qui va départager les binômes encore en course. Ces derniers ne vont rien lâcher. Ils sont prêts à tout pour gagner leur place en finale. Seulement, la production leur réserve encore quelques surprises. Il ne reste plus beaucoup d’épisode avant de découvrir les heureux gagnants de cette année.