Vous avez eu la chance de découvrir un tout nouvel épisode de l’émission Pékin Express sur la chaine de télévision M6.

Ce qui est certain c’est qu’au cours de ce dernier, Alex n’a pas vraiment brillé par son fair play. Son comportement a d’ailleurs choqué les internautes.

Le comportement d’Alex et Chirine a choqué les spectateurs de Pékin Express

Un épisode mouvementé par l’arrivée du drapeau rouge dans la compétition

Comme tous les jeudis, un nouvel épisode de l’émission Pékin Express a été diffusé sur la chaine de télévision M6. De nombreuses surprises ont attendu les binômes au cours de cette étape. Pour commencer, les équipes ont été mélangées pour la première partie de la course. De quoi permettre à certains candidats de se rapprocher et de faire connaissance.

Puis la seconde moitié de la course a été marquée par l’arrivée d’une arme redoutable, le drapeau rouge. L’équipe en sa possession peut forcer les autres binômes à s’arrêter pendant quinze minutes. De quoi chambouler la course.

Le comportement d’Alex est loin d’avoir fait l’unanimité auprès des spectateurs

Ce sont finalement Alex et Chirine qui ont obtenu le drapeau rouge. Le jeune homme a d’ailleurs établi une stratégie bien précise pour le reste de l’étape. Ce dernier a tenu à protéger Alexandra et Laura. Son but étant d’envoyer Emeline et Clément en duel final. Un comportement qui n’a pas vraiment plus aux internautes.

Ces derniers ont trouvé Alex irrespectueux et complètement anti jeu. Il est vrai que depuis le début de la compétition, ce dernier n’a pas caché son goût pour la stratégie. Clément et Emeline en ont d’ailleurs fait les frais puisqu’ils ont été éliminés de la compétition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Ce qui vous attend dans le prochain épisode de l’émission Pékin Express sur M6

La semaine prochaine vous allez pouvoir découvrir un tout nouvel épisode du programme Pékin Express sur vos écrans. La compétition va encore s’intensifier puisqu’il ne reste plus que trois binômes en jeu. Alex et Chirine, Xavier et Céline ainsi que Laura et Alexandra sont en demie finale. La course sera alors divisée en trois étapes. L’équipe arrivée dernière devra piocher une enveloppe à chaque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Seule l’une de ces enveloppes est éliminatoire. Il est donc important de ne jamais arriver en dernière positon pour espérer aller en finale. Pour le moment, les deux soeurs sont toujours les grandes favorites de la compétition.