Les fans d’aventure sont impatients de découvrir la nouvelle saison de Pékin Express qui sera bientôt de retour sur M6. D’ailleurs, les portraits des candidats de cette année viennent d’être dévoilés !

C’est le moment de faire connaissance avec ces personnalités hautes en couleurs !

Les portraits des candidats de la nouvelle saison de Pékin Express sont disponibles

De nombreux changements sont à prévoir pour le retour de l’émission

Depuis de nombreuses années maintenant, l’émission Pékin Express est diffusée sur la chaine de télévision M6. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, cette dernière sera de retour avec une nouvelle saison inédite. Ainsi, cette année, les candidats vont parcourir l’Amérique du Sud.

Si le programme sera toujours présenté par Stéphane Rotenberg, une règle inédite va faire son apparition. Le binôme qui arrive dernier à l’étape devra faire face au choix secret.

En effet, ce sont les autres participants qui vont devoir décider qui devra affronter les perdants en duel final. De quoi apporter un peu de stratégie dans l’émission !

Faites connaissance avec les participants de cette nouvelle édition

Cette année, huit binômes vont s’affronter dans l’émission. Ces derniers sont très variés et possèdent tous un profil différent. Vous ferez alors connaissance avec Paloma et Jason. Ce couple belge, peu sportif, n’a encore jamais pris l’avion. Vous suivrez également l’aventure de Laura et Alexandra. Ces deux soeurs fusionnelles possèdent un fort caractère. Elles devront affronter Chirine et Alexandre, un couple très stratège.

Cyril et Luc, un couple breton, seront également de redoutables adversaires. Sans oublier le binôme mystère, composé de Nathalie et Angie, deux femmes que tout oppose. Mais, un autre binôme va faire sensation cette saison.

Il s’agit de celui composé par Xavier et Céline. Ce dernier est en fait le patron de la jeune femme, si bien qu’ils se vouvoient. De quoi créer des situations très amusantes pour le public !

La date de diffusion du premier épisode Pékin Express sur M6

Vous allez bientôt pouvoir découvrir tous ces candidats sur vos écrans. En effet, le premier épisode de cette nouvelle édition de Pékins Express fera son arrivée sur M6 d’ici quelques jours maintenant. Dans moins de deux petites semaines, le programme sera disponible.

Ainsi, vous pourrez découvrir le casting à partir du 16 février prochain. Ensuite, un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine. Comme tous les ans, l’émission sera diffusée chaque jeudi soir un petit peu après 21 heures.