S’il y a bien une émission que les fans de voyage et de beaux paysages ne manqueraient pour rien au monde, c’est le programme Pékin Express.

D’ailleurs, ce dernier sera très prochainement de retour sur vos écrans avec un casting hors du commun !

L’émission Pékin Express 2023 sera bientôt de retour sur M6

Ce qui vous attend dans la nouvelle saison de l’émission

Pékin Express est une émission d’aventures, un petit peu comme Koh-Lanta, qui est diffusée sur la chaine de télévision M6 depuis plus de quinze ans déjà. Présentée par Stéphane Rotenberg, cette dernière suit des binômes de candidat qui traversent différents pays en stop. Une nouvelle saison est d’ailleurs sur le point d’être diffusée. Cette dernière, intitulée Le choix secret, va prendre place en plein coeur de l’Amérique du sud.

Ce titre mystérieux fait récence à une nouvelle règle. En effet, au moment du duel final, ce ne sera plus le duo perdant qui choisira son adversaire. Ce sera alors aux équipes restantes de voter pour décider quel binôme sera envoyé à l’affrontement. De quoi pimenter le jeu !

Le casting s’annonce d’ores et déjà exceptionnel cette année

Cette année, le casting sera composé de huit binômes aux profils très différents. Bien entendu, vous retrouverez un duo d’inconnu. Ce dernier sera alors constitué de Nathalie et Angie. Si la première est issue d’un milieu plutôt privilégié, la seconde a grandi au sein d’une cité. Vous ferez également la connaissance de Florian et Tanguy, des cousins très proches de leur famille.

Le casting sera complété par le couple fusionnel Pamela et Jason ou encore par les soeurs sportives Alexandra et Laure. Le duo le plus étonnant est celui formé par Colette et sa nièce Léa qui vient tout juste de terminer ses études.

La date de diffusion de l’émission Pékin Express sur vos écrans

Tenez vous prêt puisque la prochaine saison de Pékin Express va bientôt reprendre sur la chaine M6. Dans un tout petit peu plus de deux semaines, vous pourrez rencontrer ces nouveaux candidats hauts en couleurs. En effet, la première émission sera diffusée à partir du jeudi 16 février prochain aux alentours de 21 heures.

Chaque semaine, vous pourrez alors découvrir un nouvel épisode. En seconde partie de soirée, vous retrouverez les anciens candidats, Ahmed et Tarik, qui feront la même étape que les participants, mais de leur côté. De quoi bien vous occuper les jeudis soirs !